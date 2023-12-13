شركة Beyon Connect تنظم إلى اللجنة الاستشارية للاتحاد البريدي العالمي

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- Akhbar Al Khaleej) انضمت شركة "بيون Beyon Connect، إحدى شركات Beyon، إلى اللجنة الاستشارية للاتحاد البريدي العالمي (UPU) كعضو ذهبي للشركات الخاصة، وذلك لدعم أهدافها في تنمية وتطوير حل صندوق البريد الرقمي "OneBox" الخاص بالشركة، إلى جانب تنسيق جهودها مع المعايير العالمية للاتحاد البريدي العالمي.
الاتحاد البريدي العالمي (UPU) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على تنسيق السياسات البريدية بين الدول الأعضاء البالغ عددهم 192 دولة، والمساهمة في تسهيل إنشاء نظام بريدي عالمي موحد.
وتستعرض اللجنة الاستشارية التابعة للاتحاد البريدي العالمي، اهتمامات أصحاب المصلحة في قطاع البريد بشكل عام، وتوفر إطارًا فعالًا للحوار بين الاتحاد البريدي العالمي وشركات البريد.
ومن خلال العمل المشترك، سيتمكن أصحاب المصلحة من المساهمة في تعزيز مرونة قطاع البريد وزيادة قدرته على التكيف واستجابة التحديات والفرص الجديدة.
الجدير بالذكر أن عضوية Beyon Connect الذهبية في الاتحاد البريدي العالمي ستعود بالفائدة على الشركة، من خلال إمكانية الوصول إلى جميع الأبحاث والأعمال التنظيمية التي تقوم بها اللجنة الاستشارية، وحصولها على فرص التواصل والتعارف مع الأعضاء آخرين، بالإضافة إلى تمكينها من المساهمة بشكل مباشر في تطوير المعرفة والخبرة، ودعم مهمة الاتحاد البريدي العالمي المُتمثلة في تعزيز الخدمات البريدية، لاسيما في المجال الرقمي.
وقال كريستيان راسموسن، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect: "نحن سعداء بالانضمام إلى اللجنة الاستشارية للاتحاد البريدي العالمي، وذلك لدعم هدفنا في خلق مجتمع رقمي أفضل وأكثر شمولية للأفراد والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، ويأتي هذا من خلال حل صندوق البريد الرقمي "OneBox" الخاص بنا، الذي يوفر منصة اتصال رقمية آمنة ومستقرة وموثوقة تتيح التواصل السلس".
وأضاف "نتطلع إلى التعاون مع الأعضاء الآخرين في اللجنة الاستشارية لمناقشة التقدم الذي يتم تحقيقه فيما يخص تطوير الحلول البريدية الرقمية، بما في ذلك حل صندوق البريد الرقمي "OneBox" الخاص بنا، كما نهتم بالتعاون والمساهمة في تطوير السياسات واللوائح المتعلقة بالاتصال البريدي الرقمي حول العالم إلى جانب الخدمات الأخرى".
وأعرب عن الشكر والتقدير لإدارة تنظيم قطاع البريد بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، على الدعم القيم الذي قدمته لشركة Beyon Connect في طلبها للانضمام إلى الاتحاد البريدي العالمي، وقال: "إن أحد المتطلبات الأساسية للتقدم في طلب الانضمام إلى الإتحاد البريدي العالمي هو الحصول على تصريح من البلد المنشأ، ولذلك نود أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا لجميع الأشخاص المعنيين في إدارة تنظيم قطاع البريد على دعمهم الكبير الذي ساهم في قبول انضمامنا إلى الاتحاد البريدي العالمي".
من جانبه قال راشد إبراهيم عتيق، مدير إدارة تنظيم قطاع البريد "تعتبر خدمة البريد في البحرين واحدة من أقدم الخدمات في مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست في عام 1884ونحن نسعى دائمًا إلى إيجاد طرق جديدة لتعزيز خدماتنا وذلك لتلبية احتياجات زبائننا المتغيرة. نحن فخورون بدعم الشركات البحرينية التي تبتكر في قطاع البريد على المستويين الوطني والعالمي".
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