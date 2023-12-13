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بيات يانس العضو الجديد في الحكومة السويسرية

12/13/2023 8:18:24 AM
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  • Português (pt) Socialista da Basileia é o novo membro do governo suíço
  • 中文 (zh) 贝亚特·扬斯当选瑞士政府新成员
  • English (en) Beat Jans chosen as Switzerland's new cabinet minister (الأصلي)
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    بعد ثلاث جولات من التصويت، تغلّب يانس على منافسيه من الحزب الاشتراكي دانييل يوسيتش وجون بولت يوم الأربعاء 13 ديسمبر، حيث حصل يانس على 134 صوتًا من أصل 245 في الجولة الثالثة، بينما حصل يوسيتش على 68 صوتًا وبولت على 43 صوتًا. وينص القانون السويسري على أن الحد الأدنى للأغلبية المطلقة هو 123 صوتا. ولم يكن يوسيتش من ضمن المرشحيْن الرسميْين للحزب الاشتراكي، ولكنّ ذلك لم يمنعه من الحصول على عدد كبير من الأصوات في كل جولة.

    يشغل يانس، البالغ من العمر 59 عامًا، منصب رئيس حكومة كانتون بازل- المدينة منذ حوالي ثلاث سنوات، وهو برلماني فدرالي سابق، ونائب رئيس الحزب الاشتراكي.

    نشأ يانس وترعرع في ريهان، بالقرب من بازل، في عائلة من الطبقة العاملة، وأكمل تدريبه المهني كمزارع وتدرّب كمهندس زراعي قبل دراسة علوم البيئة في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، وهو متزوّج وله ابنتان عمرهما على التوالي 16 و18 عاماً.

    لقد كان يانس لاعباً أساسياً في السياسة المحلية والوطنية لأكثر من عقدين من الزمن، حيث انضم إلى الحزب الاشتراكي في بازل في سن 34 عامًا، وكان عضوًا في مجلس النوّاب لمدة عشر سنوات قبل انتخابه عضوا في كانتو بازل-المدينة في عام 2020، والتي يرأسها منذ ذلك الحين. وقبل ذلك، كان عضوًا في برلمان كانتون بازل- المدينة وكان نائبًا لرئيس الحزب الاشتراكي بين عامي 2015 و2020.

    حصل يانس على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات مجلس النواب عامي 2015 و2019، وفي عام 2020، وصل إلى حكومة الكانتون الذي يقطنه كوافد جديد في الجولة الأولى من التصويت.

    يُعرف يانس بحماسه وبلاغته وقربه من الناس، ويصفه أصدقاؤه من السياسيّين والسياسيّات بأنه "باني للجسور" ويعرف كيفية التوصل إلى حلول وسطى والتعامل مع الانتقادات، فهو يركّز على الحقائق و"التباهي ليس من اهتماماته"، بحسب إريك نوسباومر، رئيس مجلس النواب.

    بيات يانس هو ثالث وزير فدرالي يأتي من كانتون بازل - المدينة منذ تأسيس الدولة الفدرالية الحديثة في عام 1848.

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