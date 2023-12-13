بيات يانس العضو الجديد في الحكومة السويسرية

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- Swissinfo)
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スイス新連邦閣僚にベアト・ヤンス氏が当選 バーゼル出身
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Socialista da Basileia é o novo membro do governo suíço
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贝亚特·扬斯当选瑞士政府新成员
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Beat Jans chosen as Switzerland's new cabinet minister (الأصلي)
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بعد ثلاث جولات من التصويت، تغلّب يانس على منافسيه من الحزب الاشتراكي دانييل يوسيتش وجون بولت يوم الأربعاء 13 ديسمبر، حيث حصل يانس على 134 صوتًا من أصل 245 في الجولة الثالثة، بينما حصل يوسيتش على 68 صوتًا وبولت على 43 صوتًا. وينص القانون السويسري على أن الحد الأدنى للأغلبية المطلقة هو 123 صوتا. ولم يكن يوسيتش من ضمن المرشحيْن الرسميْين للحزب الاشتراكي، ولكنّ ذلك لم يمنعه من الحصول على عدد كبير من الأصوات في كل جولة.
يشغل يانس، البالغ من العمر 59 عامًا، منصب رئيس حكومة كانتون بازل- المدينة منذ حوالي ثلاث سنوات، وهو برلماني فدرالي سابق، ونائب رئيس الحزب الاشتراكي.
نشأ يانس وترعرع في ريهان، بالقرب من بازل، في عائلة من الطبقة العاملة، وأكمل تدريبه المهني كمزارع وتدرّب كمهندس زراعي قبل دراسة علوم البيئة في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، وهو متزوّج وله ابنتان عمرهما على التوالي 16 و18 عاماً.
لقد كان يانس لاعباً أساسياً في السياسة المحلية والوطنية لأكثر من عقدين من الزمن، حيث انضم إلى الحزب الاشتراكي في بازل في سن 34 عامًا، وكان عضوًا في مجلس النوّاب لمدة عشر سنوات قبل انتخابه عضوا في كانتو بازل-المدينة في عام 2020، والتي يرأسها منذ ذلك الحين. وقبل ذلك، كان عضوًا في برلمان كانتون بازل- المدينة وكان نائبًا لرئيس الحزب الاشتراكي بين عامي 2015 و2020.
حصل يانس على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات مجلس النواب عامي 2015 و2019، وفي عام 2020، وصل إلى حكومة الكانتون الذي يقطنه كوافد جديد في الجولة الأولى من التصويت.
يُعرف يانس بحماسه وبلاغته وقربه من الناس، ويصفه أصدقاؤه من السياسيّين والسياسيّات بأنه "باني للجسور" ويعرف كيفية التوصل إلى حلول وسطى والتعامل مع الانتقادات، فهو يركّز على الحقائق و"التباهي ليس من اهتماماته"، بحسب إريك نوسباومر، رئيس مجلس النواب.
بيات يانس هو ثالث وزير فدرالي يأتي من كانتون بازل - المدينة منذ تأسيس الدولة الفدرالية الحديثة في عام 1848.
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