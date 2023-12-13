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لابورتا يجبر تشافي على استدعاء ليفاندوفسكي!

12/13/2023 8:18:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة، حول تدخل خوان لابورتا رئيس برشلونة في اختيارات المدير الفني تشافي هيرنانديز، قبل مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقالت إذاعة "RAC1" الكتالونية: "لابورتا أجبر تشافي على تعديل القائمة المستدعاة للمباراة، وإدراج ليفاندوفسكي وجوندوجان وأراوخو فيها مرة أخرى".
وكان تشافي قد قرر استبعاد اللاعبين المذكورين سابقا من قائمة المباراة، في ظل حسم البارسا التأهل وضمانه بشكل كبير صدارة المجموعة.
ويعتلي برشلونة صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يتذيل رويال أنتويرب الترتيب بدون نقاط.
من جهتها أرجعت صحيفة "سبورت" تغيير قرار تشافي، إلى أن الفريق سيقضي الليلة في بلجيكا ولن يعود إلى برشلونة عقب المباراة مباشرة كما كان مخططا.
وأضافت: "كان هذا السبب لتراجع تشافي وجهازه الفني عن قرار استبعاد اللاعبين، وإدراجهم مرة أخرى في القائمة".
يأتي ذلك في ظل أنباء تشير إلى انقلاب 3 لاعبين كبار من صفوف برشلونة على الجهاز الفني لتشافي، هم روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان وجول كوندي.
فوفقا لتقرير سابق من برنامج "شيرنجيتو"، حدثت أزمة في غرفة ملابس برشلونة عقب الخسارة أمام جيرونا 2-4، الأحد الماضي، في الجولة ال16 من الليجا.
وأشار التقرير إلى أن الثلاثي احتج وشكك في مساعدي تشافي، أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليجري.
وذكر البرنامج الإسباني أن إدارة برشلونة غير مقتنعة أيضا بمساعدي تشافي، خاصة شقيقه أوسكار الذي لا يمتلك تاريخا مميزا.

ملاعب

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