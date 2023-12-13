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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

12/13/2023 8:18:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 13-12-2023 العديد من المواجهات النارية في مختلف المسابقات، على رأسها بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان ونيوكاسل مع ميلان، ورويال انتويرب ضد برشلونة، وسيرفينا زافيزدا ضد مانشستر سيتي، وذلك في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
سيرفينا زافيزدا ضد مانشستر سيتي- الساعة 8:45 مساء -beIN Sports HD 2
لايبزيج ضد يونج بويز- الساعة 7:45 مساء
بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان- الساعة 11 مساء -beIN Sports HD 1
نيوكاسل ضد ميلان- الساعة 11 مساء
أتليتكو مدريد ضد لاتسيو- الساعة 11 مساء
رويال انتويرب ضد برشلونة- الساعة 11 مساء-beIN Sports HD 3
سيلتك ضد فينورد- الساعة 11 مساء
بوروتو ضد شاختار- الساعة 11 مساء-beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري القطري

الدحيل ضد الأهلي -الساعة 5:30 عصرًا
معيذر ضد الوكرة-الساعة 5:30 عصرًا
السد ضد أم صلال- الساعة 7:30 مساء
الشمال ضد العربي- الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري التونسي

الترجي ضد اتحاد تطاوين - الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المغربي

المغرب التطواني ضد نهضة بركان- الساعة 8 مساء

ملاعب

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