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صواريخ أطلقت من لبنان تسقط بمناطق مفتوحة قرب رأس الناقورة

12/13/2023 8:18:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن صواريخا عدة أُطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بالقرب من رأس الناقورة شمالي إسرائيل.


كما أفاد مراسل الجزيرة باستهداف غارات إسرائيلية منطقة اللبونة الحدودية في القطاع الغربي من جنوب لبنان.


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