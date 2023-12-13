صواريخ أطلقت من لبنان تسقط بمناطق مفتوحة قرب رأس الناقورة

صواريخ أطلقت من لبنان تسقط بمناطق مفتوحة قرب رأس الناقورة
التاريخ
12/13/2023 8:18:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن صواريخا عدة أُطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بالقرب من رأس الناقورة شمالي إسرائيل.
كما أفاد مراسل الجزيرة باستهداف غارات إسرائيلية منطقة اللبونة الحدودية في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
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