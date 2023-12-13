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توخيل: تين هاج لا يحتاج نصيحتي

12/13/2023 8:18:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، سعادته بتغلب فريقه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في ختام مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال.
وتسببت تلك الهزيمة في تذيل مانشستر يونايتد للترتيب، وبالتالي توديع البطولة من دور المجموعات، إلى جانب الفشل في التأهل للدوري الأوروبي.
وقال توخيل في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "قدمنا أحد أفضل مستوياتنا في دوري الأبطال هذا الموسم، وظهر ذلك في مستوى التركيز وفي القرارات الدفاعية والفوز بالثنائيات، هذا هو السلوك الذي نبحث عنه".
وأضاف: "لم نتمتع بذلك المستوى في نهاية الأسبوع الماضي (الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية)، ولكن الأمر يتعلق بإظهار رد الفعل والفريق نجح في ذلك، الآن الأمر يتعلق بالحفاظ على ذلك المستوى".
وتطرق للحديث عن تين هاج: "هو لا يحتاج إلى نصيحتي أو دعمي، يملك الخبرة الكافية لتجاوز ذلك".
وأتم: "لم أحظ بلحظة لطيفة يوم السبت الماضي، وفي بعض الأحيان تشعر بالوحدة كمدرب".

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