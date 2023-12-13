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الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز الكونتينر في بيت لحم

12/13/2023 8:18:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، شابا عند الحاجز العسكري "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لـــــــ"وفا "، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "الكونتينر" الذي يصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، اعتقلت الأسير المحرر أحمد رضوان حمامرة من سكان مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.




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