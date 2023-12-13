الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز الكونتينر في بيت لحم
التاريخ
12/13/2023 8:18:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، شابا عند الحاجز العسكري "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لـــــــ"وفا "، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "الكونتينر" الذي يصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، اعتقلت الأسير المحرر أحمد رضوان حمامرة من سكان مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.
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