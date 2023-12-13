منظمات يسارية إسرائيلية تقدم رسالة لبايدن لوقف العمليات بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن منظمات يسارية إسرائيلية قدمت رسالة للرئيس الأميركي جو لبايدن تطلب منه تشجيع إسرائيل على وقف العمليات العسكرية بغزة.
وكان بايدن قال بتصريحات مسبقة إن "إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة "حماس" في غزة وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وأضاف بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعين عليه تغيير نهج حكومته المتشدد، واصفا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
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