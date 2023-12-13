منظمات يسارية إسرائيلية تقدم رسالة لبايدن لوقف العمليات بغزة

MENAFN - Al Wakeel News)قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن منظمات يسارية إسرائيلية قدمت رسالة للرئيس الأميركي جو لبايدن تطلب منه تشجيع إسرائيل على وقف العمليات العسكرية بغزة.

وكان بايدن قال بتصريحات مسبقة إن "إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة "حماس" في غزة وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.وأضاف بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعين عليه تغيير نهج حكومته المتشدد، واصفا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.