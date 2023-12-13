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أتلتيكو مدريد يصارع لاتسيو على صدارة المجموعة الخامسة

12/13/2023 8:18:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تختتم اليوم الأربعاء منافسات المجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، إذ يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه لاتسيو الإيطالي، في حين يلعب سيلتك الاسكتلندي مع ضيفه فينورد روتردام الهولندي، وذلك في تمام الساعة 11:00 مساء.
وانحصرت المنافسة بين أتلتيكو ولاتسيو على صدارة المجموعة بعد أن حسم الفريقان تأهلهما لدور الـ16 في البطولة، حيث يوجد فريق العاصمة الإسبانية على الصدارة حاليا برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه فريق العاصمة الإيطالية.
يكفي أتلتيكو مدريد الحصول على نقطة التعادل في المباراة التي تجري بملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مدريد، لإنهاء مشواره في المجموعة متربعا على القمة.
في حين يتعين على لاتسيو الفوز لخطف الصدارة وملاقاة أحد الأندية الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات السبع الأخرى في البطولة بدور الـ16.

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