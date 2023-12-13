نتنياهو: وقف إطلاق النار يخدم حماس ولن نسمح به الآن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تخدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولن تسمح إسرائيل بذلك الآن.
ووجهت صحيفة هآرتس العبرية بوقت مسبق من اليوم انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، وقالت إن "إسرائيل في حالة حرب ونتنياهو يطلق حملة إعادة انتخابه".
وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو وبعد تراجعه في استطلاعات الرأي "يأمل توظيف صدمة الإسرائيليين وغضبهم لتلبية احتياجاته الانتخابية".
واعتبرت أن "الإسرائيليين سئموا نتنياهو لكنه يتشبث بالحكم ويقسم " اسرائيل" في وقت الحرب ويعرض التحالف مع واشنطن للخطر".
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