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نتنياهو: وقف إطلاق النار يخدم حماس ولن نسمح به الآن

12/13/2023 8:18:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تخدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولن تسمح إسرائيل بذلك الآن.

ووجهت صحيفة هآرتس العبرية بوقت مسبق من اليوم انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، وقالت إن "إسرائيل في حالة حرب ونتنياهو يطلق حملة إعادة انتخابه".
وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو وبعد تراجعه في استطلاعات الرأي "يأمل توظيف صدمة الإسرائيليين وغضبهم لتلبية احتياجاته الانتخابية".
واعتبرت أن "الإسرائيليين سئموا نتنياهو لكنه يتشبث بالحكم ويقسم " اسرائيل" في وقت الحرب ويعرض التحالف مع واشنطن للخطر".

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