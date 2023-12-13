باكستان.. الهجوم الانتحاري على مركز أمني غرب البلاد نفّذ باستخدام 120 كغ من المتفجرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الباكستانية أن الانتحاري الذي صدم بسيارته المفخخة البوابة الرئيسية لمركز للشرطة غرب البلاد استخدم في جريمته 120 كغ من المتفجرات، في واحد من أكثر الاعتداءات دموية.

واستهدف الهجوم الذي شارك فيه خمسة مسلحين فتحوا النار قبل أن تقتلهم الشرطة، مركز شرطة دارابان في مدينة ديرا إسماعيل خان، في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، والذي يعد معقلا سابقا لحركة "طالبان" الباكستانية، ما أدى إلى مقتل 23 ضابطا وإصابة 32 آخرين.

وأعلنت "حركة الجهاد الباكستانية" التي يعتقد أنها فرع من حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم.