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بيان صادر عن الخارجية القطرية

12/13/2023 8:18:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدانت دولة قطر بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي، واعتبرت القرار انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي، وقرارات منظمة /اليونسكو/ ذات الصلة.


وطالبت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، كما حذرت من استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بتطورات الأحداث في قطاع غزة، لتمرير قرارات أحادية تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.


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