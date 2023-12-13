تجارة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، اليوم الأربعاء، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.



وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة، مناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات بين الغرفة والاتحاد الأوروبي، لا سيما استمرارية دعم جهود وبرامج القطاع الخاص الأردني، وتأهيل الكوادر العاملة فيه من خلال مبادرات خاصة وبرامج تدريبية عصرية ومتطورة.



وأكد الخطيب حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على بناء علاقات استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي أسهمت بشكل كبير في دعم الأردن، مشيرا إلى قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين.



وقال إن الأردن والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات مميزة في شتى المجالات، وتمثل حافزا ودافعا قويا لأصحاب الأعمال لتعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات عالية بما ينعكس على حجم العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ثاني أهم وأكبر شريك تجاري للأردن، لافتا إلى توقيع اتفاقيات بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة، واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة مستويات التبادل التجاري بين الأردن والدول الأعضاء.



وأشار إلى وجود فرص ممتازة للعمل عن كثب مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، بما يحقق توازناً بين كفتي الصادرات والمستوردات، التي بلغت 2.720 مليار يورو منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي مقابل 401 مليون يورو صادرات للمملكة، مما يشير الى ضرورة بذل الجهود لزيادة الصادرات الأردنية للسوق الأوروبية.



كما أكد الخطيب رغبة القطاع الخاص الأردني في تطوير علاقاته الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية من الجانب الأوروبي، مشيرا إلى الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني وبما يملكه من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.