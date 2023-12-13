القسام : دمرنا ناقلة جند صهيونية شرق خانيونس
التاريخ
12/13/2023 8:18:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام انها تمكنت من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شرق مدينة خانيونس بقذيفة "P29"
كما واعلنت كتائب القسام بوقت مسبق انها وحركة سرايا القدس استهدفوا قوة صهيونية من 15 جندي واوقعوا افرادها بين جريح وقتيل
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