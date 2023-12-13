آبل تتيح التقاط الفيديو المكاني وتكافىء على تسجيلات دولبي أتموس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصبح التقاط الفيديو المكاني متاحاً أخيراً على آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس عبر آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 17.2 كما تعتزم شركة آبل تقديم حوافز مالية للموسيقيين وشركات التسجيل لإنشاء محتوى باستخدام تقنية الصوت المكاني دولبي أتموس.ومن أجل مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم التقاطها باستخدام ميزة الفيديو المكان، ستحتاج إلى "فيجين برو" من آبل، والذي من المقرر أن يصل إلى الرفوف في أوائل العام المقبل.



ويمكن الآن لأولئك الذين يمتلكون أياً من طرازي آيفون تمكين ميزة التقاط الفيديو المكاني في قائمة الإعدادات والبدء في تسجيل لحظاتهم المفضلة بثلاثة أبعاد.

ووفقاً لشركة آبل يتم التقاط مقاطع الفيديو المكانية بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطاراً في الثانية في النطاق الديناميكي القياسي.



ولالتقاط مقاطع فيديو مكانية على آيفون، افتح تطبيق الكاميرا في وضع الفيديو وقم بتدوير الهاتف في الاتجاه الأفقي. ثم اضغط على أيقونة الفيديو المكاني وانقر على تسجيل.

وبمجرد النقر على أيقونة التسجيل، سيبدأ آيفون في تسجيل الفيديو من كل من الكاميرات الرئيسية والواسعة للغاية. ويستطيع كل من آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس توسيع نطاق الرؤية من الكاميرا فائقة الاتساع ليطابق مجال الرؤية الخاص بالكاميرا الرئيسية، ثم حفظ كل شيء في ملف فيديو واحد

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