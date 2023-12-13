عشية الميلاد المجيد: خوري يدعو كنائس العالم إلى رفع صوتها لإنهاء الظلم عن شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إن أعياد الميلاد المجيدة تأتي وسط الألم والحزن جراء الواقع المرير الذي يتعرض له شعبنا بفعل الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل خاص ما يحدث من إبادة جماعية في قطاع غزة، كذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وتحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، في رسالة إلى قادة الكنائس ورؤسائها، وممثلي المؤسسات المسيحية حول العالم، عما آلت إليه الأوضاع جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 18 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 50 ألفا، فضلا عن المفقودين تحت الأنقاض الذين بلغ عددهم 8 آلاف مواطن.

وتطرق إلى تهجير الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، في مشهد مماثل لمشهد نكبة عام 1948، مشيرا إلى قرار رؤساء القدس وبطاركتها إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد في مدينة المهد بيت لحم، وعدم إضاءة شجرة الميلاد التقليدية في هناك، واقتصارها على الشعائر الدينية.

وأشار خوري في رسالته، إلى استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات المسيحية والإسلامية، ودور العبادة، وقصف المستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية والمجتمعية، مضيفا أن الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة آخذة في التدهور جراء الإعدامات الميدانية واقتحامات المدن والقرى الفلسطينية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما يقوم به المستعمرون من اعتداءات على المواطنين، فضلا عن المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الأحياء العربية في القدس المحتلة كما يحدث في الحي الأرمني الذي يتعرض لحملة شرسة للسيطرة عليه.

وطالب بضرورة التحرك الفوري والعمل الجاد على وقف هذه الحملة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، والضغط في اتجاه وقف عاجل لإطلاق النار في غزة، خاصة أمام ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية، من منع تمرير أي قرار لصالح الفلسطينيين وخاصة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة إيجاد حل عادل لتحقيق الأمن والاستقرار، ومنح شعبنا كل حقوقه المشروعة، والتي نصت عليها كل القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية.

ودعا رئيس اللجنة، الكنائس والمؤسسات المسيحية في العالم، إلى أن يتذكروا في صلواتهم وفي عظة الميلاد أطفال فلسطين ونساءها الذين استُشهدوا وجُرحوا ونزحوا، والمفقودين ومن حرمتهم آلة القتل الإسرائيلية فرح الميلاد.

وثمّن خوري، موقف الكنائس التي نددت واستنكرت بشجاعة الجرائم الإسرائيلية، ودافعت عن حقوق شعبنا الفلسطيني لتحقيق العدالة، مشيدا بتفانيهم مع مبادئ الرحمة والمساواة والكرامة الإنسانية.



