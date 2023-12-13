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وزير الديوان الملكي يستقبل السفيرة المصرية بمناسبة توليها مهام عملها الدبلوماسي

12/13/2023 8:08:10 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، بمكتبه بالديوان الملكي، هذا اليوم، ريهام عبد الحميد محمود خليل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة توليها مهام عملها الدبلوماسي الجديد في البحرين.

وقد أشاد وزير الديوان الملكي بأواصر العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والتي تشهد نمواً مستمراً في مجالاتها المختلفة، منوهاً بما وصل إليه التعاون والتنسيق المتبادل من مستوى متقدم لما فيه الخير والنماء للشعبين الشقيقين.

وأعرب
عن تمنياته الطيبة للسفيرة بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامها الدبلوماسية بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات البحرينية المصرية المتميزة.

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