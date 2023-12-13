وزير الديوان الملكي يستقبل السفيرة المصرية بمناسبة توليها مهام عملها الدبلوماسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، بمكتبه بالديوان الملكي، هذا اليوم، ريهام عبد الحميد محمود خليل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة توليها مهام عملها الدبلوماسي الجديد في البحرين.
وقد أشاد وزير الديوان الملكي بأواصر العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والتي تشهد نمواً مستمراً في مجالاتها المختلفة، منوهاً بما وصل إليه التعاون والتنسيق المتبادل من مستوى متقدم لما فيه الخير والنماء للشعبين الشقيقين.
وأعرب
عن تمنياته الطيبة للسفيرة بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامها الدبلوماسية بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات البحرينية المصرية المتميزة.
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