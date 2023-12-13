وزير الديوان الملكي يستقبل السفير الفرنسي بمناسبة تعيينه

وقد أكد وزير الديوان الملكي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة وما تشهده من جهود مستمرة لتطويرها وتنميتها بما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين، متمنياً للسفير كل التوفيق والنجاح في عمله الدبلوماسي لتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك على كافة المستويات.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.