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وزير الديوان الملكي يستقبل السفير الفرنسي بمناسبة تعيينه

12/13/2023 8:08:10 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، هذا اليوم، بمكتبه بالديوان الملكي، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً
جديداً لبلاده لدى المملكة.

وقد أكد وزير الديوان الملكي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة وما تشهده من جهود مستمرة لتطويرها وتنميتها بما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين، متمنياً للسفير كل التوفيق والنجاح في عمله الدبلوماسي لتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك على كافة المستويات.

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