وزير الديوان الملكي يستقبل السفير الفرنسي بمناسبة تعيينه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، هذا اليوم، بمكتبه بالديوان الملكي، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً
جديداً لبلاده لدى المملكة.
وقد أكد وزير الديوان الملكي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة وما تشهده من جهود مستمرة لتطويرها وتنميتها بما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين، متمنياً للسفير كل التوفيق والنجاح في عمله الدبلوماسي لتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك على كافة المستويات.
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