رئيس مجلس الشورى: يوم الشرطة البحرينية يحمل دلالات تاريخية وسجل إسهامات زاخرة لرجال الأمن البواسل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أجمل التهاني والتبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم،
بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، ومرور 104 أعوام على تأسيس شرطة البحرين.
وأعرب رئيس مجلس الشورى لجلالة الملك المعظم، عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة، التي تحتفي بها مملكة البحرين في الرابع عشر من شهر ديسمبر كل عام، وما تحمله من دلالات تاريخية، ومعانٍ سامية، وسجل زاخر بإسهامات رجال الأمن البواسل بفضل من الله، ورعاية ودعم جلالة الملك المعظم، في الحفاظ على أمن الوطن وسلامته واستقراره.
وثمّن رئيس مجلس الشورى دور وإسهامات الشرطة البحرينية وجاهزيتها في حفظ الأمن وأداء الواجب الوطني بكل تفاني وولاء وإخلاص، مستذكرًا شهداء الواجب الأبرار، الذين سطَّروا قصصًا في التضحية والفداء والإيثار لوطننا الغالي، داعيًا المولى عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته.
وتقدَّم رئيس مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني، وأطيب التبريكات، بمناسبة يوم شرطة البحرين، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
مثمنًا ببالغ التقدير والاعتزاز، الدور الفاعل للشرطة البحرينية، وكافة منتسبي وزارة الداخلية في حفظ أمن البلاد واستقرارها.
واستذكر شهداء الواجب الوطني، الذين قدَّموا أرواحهم، وسجلوا أسماءهم في ذاكرة الوطن، بتضحياتهم وإيثارهم من أجل الوطن الغالي، داعيًا المولى عزَّ وجل لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته.
وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية مناسبة وطنية تدعو الى الفخر والاعتزاز برجال الشرطة؛ لعطائهم بكل تفانٍ وإخلاص، وتضحياتهم للمساهمة في بناء نهضة الوطن، وضمان أمنه واستقراره وازدهاره، في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المعظم .
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