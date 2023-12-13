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رئيس مجلس الشورى: يوم الشرطة البحرينية يحمل دلالات تاريخية وسجل إسهامات زاخرة لرجال الأمن البواسل

12/13/2023 8:08:10 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أجمل التهاني والتبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم،
بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، ومرور 104 أعوام على تأسيس شرطة البحرين.

وأعرب رئيس مجلس الشورى لجلالة الملك المعظم، عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة، التي تحتفي بها مملكة البحرين في الرابع عشر من شهر ديسمبر كل عام، وما تحمله من دلالات تاريخية، ومعانٍ سامية، وسجل زاخر بإسهامات رجال الأمن البواسل بفضل من الله، ورعاية ودعم جلالة الملك المعظم، في الحفاظ على أمن الوطن وسلامته واستقراره.

وثمّن رئيس مجلس الشورى دور وإسهامات الشرطة البحرينية وجاهزيتها في حفظ الأمن وأداء الواجب الوطني بكل تفاني وولاء وإخلاص، مستذكرًا شهداء الواجب الأبرار، الذين سطَّروا قصصًا في التضحية والفداء والإيثار لوطننا الغالي، داعيًا المولى عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته.

وتقدَّم رئيس مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني، وأطيب التبريكات، بمناسبة يوم شرطة البحرين، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
مثمنًا ببالغ التقدير والاعتزاز، الدور الفاعل للشرطة البحرينية، وكافة منتسبي وزارة الداخلية في حفظ أمن البلاد واستقرارها.

واستذكر شهداء الواجب الوطني، الذين قدَّموا أرواحهم، وسجلوا أسماءهم في ذاكرة الوطن، بتضحياتهم وإيثارهم من أجل الوطن الغالي، داعيًا المولى عزَّ وجل لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته.

وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية مناسبة وطنية تدعو الى الفخر والاعتزاز برجال الشرطة؛ لعطائهم بكل تفانٍ وإخلاص، وتضحياتهم للمساهمة في بناء نهضة الوطن، وضمان أمنه واستقراره وازدهاره، في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المعظم .

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