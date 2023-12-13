وزير الصناعة والتجارة يلتقي سفيرة جمهورية مصر العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، ريهام عبدالحميد محمود سفيرة جمهورية مصر العربية، بمناسبة تعيينها سفيرةً لبلادها لدى مملكة البحرين.
ورحب وزير الصناعة والتجارة بالسفيرة المصرية، مؤكّداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأكد ضرورة تعزيز سبل الدفع بآليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبالأخص ما يتعلق منها بتنمية القطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي، معرباً عن تمنياته لسعادة السفيرة بالتوفيق في مهامها الدبلوماسية.
من جانبها، أكدت السفيرة المصرية اهتمام بلادها بتوسيع أطر التعاون الأخوي مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، متمنية للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.
MENAFN13122023000055011008ID1107588046
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.