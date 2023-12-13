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وزير الصناعة والتجارة يلتقي سفيرة جمهورية مصر العربية

12/13/2023 8:08:09 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، ريهام عبدالحميد محمود سفيرة جمهورية مصر العربية، بمناسبة تعيينها سفيرةً لبلادها لدى مملكة البحرين.


ورحب وزير الصناعة والتجارة بالسفيرة المصرية، مؤكّداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.


وأكد ضرورة تعزيز سبل الدفع بآليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبالأخص ما يتعلق منها بتنمية القطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي، معرباً عن تمنياته لسعادة السفيرة بالتوفيق في مهامها الدبلوماسية.


من جانبها، أكدت السفيرة المصرية اهتمام بلادها بتوسيع أطر التعاون الأخوي مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، متمنية للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

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