هيئة مكتب مجلس النواب: توزيع 6800 وحدة سكنية تأكيد بأن المواطن أولوية العمل والاهتمام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن بالغ الاعتزاز وعظيم الامتنان، للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وبمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، في المباشرة في توزيع 6800 خدمة إسكانية، مع الشروع في تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة على المستفيدين منها بدءاً من 16 ديسمبر الجاري، وتكليف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
وأشاد المجلس بإعلان آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عن بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ووضع خطة زمنية لتسليم الوحدات السكنية الجاهزة للمواطنين، والبدء في صرف الطلبات التمويلية المقرر توزيعها حتى نهاية العام 2024.
وأكد المجلس أن التوجيهات الملكية السامية والأوامر الكريمة، وسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لها، يأتي ضمن الاهتمام بالمواطن البحريني، وجعله على الدوام أساس محور التنمية، وأولويات العمل الوطني، ونتيجة التعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لتحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات للمواطن والأسرة البحرينية.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب لمجلس النواب، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بحضور النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات، والنائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب.
وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من المواضيع النيابية، وإقرار جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
MENAFN13122023000055011008ID1107588044
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.