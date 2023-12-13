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هيئة مكتب مجلس النواب: توزيع 6800 وحدة سكنية تأكيد بأن المواطن أولوية العمل والاهتمام

12/13/2023 8:08:08 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن بالغ الاعتزاز وعظيم الامتنان، للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وبمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، في المباشرة في توزيع 6800 خدمة إسكانية، مع الشروع في تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة على المستفيدين منها بدءاً من 16 ديسمبر الجاري، وتكليف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

وأشاد المجلس بإعلان آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عن بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ووضع خطة زمنية لتسليم الوحدات السكنية الجاهزة للمواطنين، والبدء في صرف الطلبات التمويلية المقرر توزيعها حتى نهاية العام 2024.

وأكد المجلس أن التوجيهات الملكية السامية والأوامر الكريمة، وسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لها، يأتي ضمن الاهتمام بالمواطن البحريني، وجعله على الدوام أساس محور التنمية، وأولويات العمل الوطني، ونتيجة التعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لتحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات للمواطن والأسرة البحرينية.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب لمجلس النواب، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بحضور النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات، والنائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب.

وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من المواضيع النيابية، وإقرار جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

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