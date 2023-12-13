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رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير جمهورية البرازيل

12/13/2023 8:08:08 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى الفخر والاعتزاز بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية، ومستويات التعاون الثنائي التي تثمر عن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، مشيدًا معاليه بالتنسيق القائم بين البلدين في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية والثقافية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، اليوم ، بحضور رضا إبراهيم منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس، أدريانو سيلفا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى مملكة البحرين، حيث هنّأ السفير بمناسبة تعيينه سفيرًا للبرازيل في مملكة البحرين، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة.

ونوّه رئيس مجلس الشورى إلى أن السلطة التشريعية حريصة على تبادل الخبرات البرلمانية، والتجارب الثنائية في المجال التشريعي، مؤكدًا أن إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية البحرينية البرازيلية في العام الماضي (2022)، بموجب قرار مجلس النواب البرازيلي، يسهم في الدفع بمزيد من الشراكات البرلمانية، ويفتح الآفاق نحو مزيد من التعاون والتشاور في الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب التنسيق بشأن النقاشات التي تشهدها المحافل البرلمانية الدولية.

من جانبه، أشاد أدريانو سيلفا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، بالعلاقات الدبلوماسية المتينة بين البرازيل والبحرين، والحرص الذي يوليه البلدان على تعميق مسارات العمل والتعاون في شتى المجالات التنموية، منوّهًا بالنهضة والتقدم والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة .

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