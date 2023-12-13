رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير جمهورية البرازيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى الفخر والاعتزاز بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية، ومستويات التعاون الثنائي التي تثمر عن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، مشيدًا معاليه بالتنسيق القائم بين البلدين في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية والثقافية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، اليوم ، بحضور رضا إبراهيم منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس، أدريانو سيلفا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى مملكة البحرين، حيث هنّأ السفير بمناسبة تعيينه سفيرًا للبرازيل في مملكة البحرين، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة.
ونوّه رئيس مجلس الشورى إلى أن السلطة التشريعية حريصة على تبادل الخبرات البرلمانية، والتجارب الثنائية في المجال التشريعي، مؤكدًا أن إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية البحرينية البرازيلية في العام الماضي (2022)، بموجب قرار مجلس النواب البرازيلي، يسهم في الدفع بمزيد من الشراكات البرلمانية، ويفتح الآفاق نحو مزيد من التعاون والتشاور في الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب التنسيق بشأن النقاشات التي تشهدها المحافل البرلمانية الدولية.
من جانبه، أشاد أدريانو سيلفا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، بالعلاقات الدبلوماسية المتينة بين البرازيل والبحرين، والحرص الذي يوليه البلدان على تعميق مسارات العمل والتعاون في شتى المجالات التنموية، منوّهًا بالنهضة والتقدم والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة .
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