رئيس مجلس النواب يستقبل سفير جمهورية البرازيل وسفير جمهورية الهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أدريانو سيلفا بوتشي، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية المعتمد لدى مملكة البحرين.
ورحب رئيس مجلس النواب بـ السفير البرازيلي، معربًا عن الاعتزاز بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين، وما تشهده من تطور وتقدم متميز، على المستوى الرسمي والبرلماني والشعبي، بخاصة في المجالين الدبلوماسي والاقتصادي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أوسع بما يلبي التطلعات الثنائية للبلدين والشعبين الصديقين، وعبر الدعم البرلماني المشترك.
من جانبه، أعرب السفير أدريانو سيلفا بوتشي، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المشتركة مع مملكة البحرين، وما تشهده من تقدم مستمر في كافة المجالات لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما استقبل رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، فينود كوريان جاكوب، سفير جمهورية الهند المعتمد لدى مملكة البحرين، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، وزيادة تفعيل تعاون القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
وأكد رئيس مجلس النواب، الحرص المستمر على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، والاهتمام المتبادل على توطيدها والمضي بها قدما إلى آفاق أشمل، ودعم تعزيز مسارات التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.
وأشار إلى ما تشهده العلاقات البرلمانية المشتركة من تعاون وتنسيق وتفاهم، في المشاركات البرلمانية الآسيوية والدولية، والحرص على رفد ومساندة الشراكات الثنائية في المجال التشريعي، بما يسهم في تطوير التعاون المثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المستويات والقطاعات.
من جانبه أعرب السفير فينود كوريان جاكوب، عن خالص التهاني لمملكة البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيدا بالعلاقات المتجذرة والوثيقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والحرص البرلماني على تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.
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