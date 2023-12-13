رئيس مجلس النواب يستقبل سفير جمهورية البرازيل وسفير جمهورية الهند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أدريانو سيلفا بوتشي، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية المعتمد لدى مملكة البحرين.ورحب رئيس مجلس النواب بـ السفير البرازيلي، معربًا عن الاعتزاز بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين، وما تشهده من تطور وتقدم متميز، على المستوى الرسمي والبرلماني والشعبي، بخاصة في المجالين الدبلوماسي والاقتصادي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أوسع بما يلبي التطلعات الثنائية للبلدين والشعبين الصديقين، وعبر الدعم البرلماني المشترك.من جانبه، أعرب السفير أدريانو سيلفا بوتشي، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المشتركة مع مملكة البحرين، وما تشهده من تقدم مستمر في كافة المجالات لتحقيق الأهداف المنشودة.كما استقبل رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، فينود كوريان جاكوب، سفير جمهورية الهند المعتمد لدى مملكة البحرين، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، وزيادة تفعيل تعاون القطاع الخاص في البلدين الصديقين.











وأكد رئيس مجلس النواب، الحرص المستمر على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، والاهتمام المتبادل على توطيدها والمضي بها قدما إلى آفاق أشمل، ودعم تعزيز مسارات التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.



وأشار إلى ما تشهده العلاقات البرلمانية المشتركة من تعاون وتنسيق وتفاهم، في المشاركات البرلمانية الآسيوية والدولية، والحرص على رفد ومساندة الشراكات الثنائية في المجال التشريعي، بما يسهم في تطوير التعاون المثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المستويات والقطاعات.



من جانبه أعرب السفير فينود كوريان جاكوب، عن خالص التهاني لمملكة البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيدا بالعلاقات المتجذرة والوثيقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والحرص البرلماني على تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.