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وفد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يزور مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني

12/13/2023 8:08:05 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، وفداً طلابياً من تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بحضور رئيس قسم علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة وعدد من المختصين من أساتذة الجامعة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك في إطار سعي المركز نحو تعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع الجامعات الدولية الرائدة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا.

وجاءت زيارة طلاب الجامعة ضمن مشاركتهم في برنامج تدريبي قدمه قسم الابتكار التكنولوجي ومركز البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، حيث اشتمل على ورش عمل تخصصية تم تقديمها لطلاب الجامعة، منها الاستكشاف العلمي والتطبيق العملي والممنهج لنماذج اللغات الكبيرة "LLMs" واتقان استخدام أنظمة "Open AI's API" وتمكين المشاركين من بناء نماذج اللغات "LLMs" الخاصة بهم.

كما شارك وفد طلاب الجامعة المتخصصين في الأمن السيبراني في ورش عمل تخصصية حول تمكين الرقابة الأمنية عبر تطوير أداة مراقبة ذكاء مفتوح المصدر (OSINT) باستخدام لغة البرمجة (بايثون)، وتصميم أدوات مراقبة لمنصات التواصل الكتابية والشفهية، التي تعزز من قدراتهم في تحديد وتقييم المخاطر المحتملة بشكل استباقي عبر المنصات المختلفة، عدا عن استخدام الخدمات السحابية للمراقبة الفعالة وتشفير البيانات باستخدام خدمات أمازون السحابية وتنفيذ تدابير أمان الشبكة لتأمين البنية التحتية للويب على AWS.

وفي السياق ذاته، عقد اجتماع بين فريق عمل مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي والوفد من الجامعة لبحث سبل التعاون في مجالات تنفيذ المشاريع والتعاون المستقبلي بين الجامعة والمركز بما يخص البحوث والتطوير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات العلاقة.

وأثنى وفد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على جهود المركز في تمكين الشباب بالمهارات التقنية اللازمة ودمج النظرية بالتطبيق العملي، متطلعاً للمزيد من التعاون في سبيل تبادل الخبرات وتطوير المخرجات التعليمية لقطاع التكنولوجيا في المنطقة.

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