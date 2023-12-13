وفد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يزور مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، وفداً طلابياً من تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بحضور رئيس قسم علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة وعدد من المختصين من أساتذة الجامعة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك في إطار سعي المركز نحو تعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع الجامعات الدولية الرائدة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا.
وجاءت زيارة طلاب الجامعة ضمن مشاركتهم في برنامج تدريبي قدمه قسم الابتكار التكنولوجي ومركز البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، حيث اشتمل على ورش عمل تخصصية تم تقديمها لطلاب الجامعة، منها الاستكشاف العلمي والتطبيق العملي والممنهج لنماذج اللغات الكبيرة "LLMs" واتقان استخدام أنظمة "Open AI's API" وتمكين المشاركين من بناء نماذج اللغات "LLMs" الخاصة بهم.
كما شارك وفد طلاب الجامعة المتخصصين في الأمن السيبراني في ورش عمل تخصصية حول تمكين الرقابة الأمنية عبر تطوير أداة مراقبة ذكاء مفتوح المصدر (OSINT) باستخدام لغة البرمجة (بايثون)، وتصميم أدوات مراقبة لمنصات التواصل الكتابية والشفهية، التي تعزز من قدراتهم في تحديد وتقييم المخاطر المحتملة بشكل استباقي عبر المنصات المختلفة، عدا عن استخدام الخدمات السحابية للمراقبة الفعالة وتشفير البيانات باستخدام خدمات أمازون السحابية وتنفيذ تدابير أمان الشبكة لتأمين البنية التحتية للويب على AWS.
وفي السياق ذاته، عقد اجتماع بين فريق عمل مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي والوفد من الجامعة لبحث سبل التعاون في مجالات تنفيذ المشاريع والتعاون المستقبلي بين الجامعة والمركز بما يخص البحوث والتطوير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات العلاقة.
وأثنى وفد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على جهود المركز في تمكين الشباب بالمهارات التقنية اللازمة ودمج النظرية بالتطبيق العملي، متطلعاً للمزيد من التعاون في سبيل تبادل الخبرات وتطوير المخرجات التعليمية لقطاع التكنولوجيا في المنطقة.
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