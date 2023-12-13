وزير النفط والبيئة يبحث مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سبل تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز

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- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي ينعقد في العاصمة الدوحة بدولة قطر الشقيقة، حيث تمّ مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأشاد وزير النفط والبيئة بعمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات.
واستعرض الجانبان آخر المستجدات والتطورات النفطية والبيئية على الصعيدين الاقليمي والعالمي، كما ناقش الجانبان مخرجات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28"، الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومعالجة إدارة انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة للتخفيف من تغير المناخ، مؤكدين على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المستمر في هذا المجال لتحقيق التطلعات نحو التطور والنمو والازدهار بما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
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