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وزير النفط والبيئة يبحث مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سبل تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز

12/13/2023 8:08:04 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي ينعقد في العاصمة الدوحة بدولة قطر الشقيقة، حيث تمّ مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأشاد وزير النفط والبيئة بعمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات.

واستعرض الجانبان آخر المستجدات والتطورات النفطية والبيئية على الصعيدين الاقليمي والعالمي، كما ناقش الجانبان مخرجات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28"، الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومعالجة إدارة انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة للتخفيف من تغير المناخ، مؤكدين على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المستمر في هذا المجال لتحقيق التطلعات نحو التطور والنمو والازدهار بما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

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