تشجير مجمع 934 بـ 1355 شتلة ضمن حملة (دُمتِ خضراء)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قامت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، والمجلس الأعلى للبيئة، بتشجير مجمع 934 ومواقف السيارات التابعة للاستاد الوطني، بدعم من شركة
زين البحرين.
وتأتي هذه المساهمة ضمن المرحلة الثالثة للحملة الوطنية للتشجير "دُمتِ خضراء"، بهدف زيادة الرقعة الخضراء
والحفاظ على التوازن البيئي من خلال توفير مساحات التظليل وخلق بيئات خضراء ضمن المواقع المخصصة لمواقف السيارات لتخفيف من اثر مساحات الاسفلت والارصفة على البيئة.
وقد تم غرس أشجار الهبسكس وكاسيا كلوجا والكنار التي تتميز بظلها الواسع مع استهلاكها القليل للمياه ومناسبتها للظروف المناخية فضلا عن مساهمتها في تحسين مستوى الاكسجين والتخفيف من حدة درجات الحرارة صيفا وإضفاء الطابع الجمالي على المنطقة.
وجرت عملية التشجير بحضور الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لـ"زين البحرين" لادارة الاتصال وعلاقات المستثمرين والسيدة رنا الماجد الرئيس التنفيذي لـ"زين البحرين" للموارد البشرية والسيدة فاطمة حيدر مدير الاستدامة والشمولية
في زين البحرين وعدد من المسؤولين المعنيين وموظفين بالشركة الداعمة.
وقال محمد عبدالله زين العابدين، المدير المنتدب لزين البحرين: "يسر زين البحرين مواصلة مبادرتها بالشراكة مع NIAD، وتجسد هذة المبادرة التي تتماشى مع استراتيجية زين للاستدامة إلى التزام زين بالاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية، وإحداث تأثير إيجابي حقيقي قابل للتطوير".
وأضاف "من خلال هذه النسخة قمنا بشمل عملاء زين بمجرد
تفعيل شريحة الإلكترونية (eSIM)، حيث سيساهم كل عميل في غرس
شتلة.. وتهدف هذة المبادرة أيضاً إلى تقليل استهلاك البلاستيك المرتبط بشريحة
(SIM)التقليدية وتوعية المجتمع مما يساهم في مستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركة عملائها".
وأوضح أن "زين" البحرين تدرك "أهمية الاستدامة البيئية وتلتزم دائماً بلعب دوراً إيجابياً في تعزيز التأثيرات البيئية والاجتماعية وتبني ممارسات مستدامة في مجمل عملياتها ،ومن خلال القيام بذلك، فإن عملاء زين البحرين لا ينضمون إلى صفوف المتقدمين تقنياً فقط، بل يساهمون في نمو شجرة ستكون رمزاً لالتزامهم بالاستدامة البيئية".
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