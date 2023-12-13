تشجير مجمع 934 بـ 1355 شتلة ضمن حملة (دُمتِ خضراء)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قامت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، والمجلس الأعلى للبيئة، بتشجير مجمع 934 ومواقف السيارات التابعة للاستاد الوطني، بدعم من شركةزين البحرين.





وتأتي هذه المساهمة ضمن المرحلة الثالثة للحملة الوطنية للتشجير "دُمتِ خضراء"، بهدف زيادة الرقعة الخضراء

والحفاظ على التوازن البيئي من خلال توفير مساحات التظليل وخلق بيئات خضراء ضمن المواقع المخصصة لمواقف السيارات لتخفيف من اثر مساحات الاسفلت والارصفة على البيئة.





وقد تم غرس أشجار الهبسكس وكاسيا كلوجا والكنار التي تتميز بظلها الواسع مع استهلاكها القليل للمياه ومناسبتها للظروف المناخية فضلا عن مساهمتها في تحسين مستوى الاكسجين والتخفيف من حدة درجات الحرارة صيفا وإضفاء الطابع الجمالي على المنطقة.





وجرت عملية التشجير بحضور الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لـ"زين البحرين" لادارة الاتصال وعلاقات المستثمرين والسيدة رنا الماجد الرئيس التنفيذي لـ"زين البحرين" للموارد البشرية والسيدة فاطمة حيدر مدير الاستدامة والشمولية

في زين البحرين وعدد من المسؤولين المعنيين وموظفين بالشركة الداعمة.





وقال محمد عبدالله زين العابدين، المدير المنتدب لزين البحرين: "يسر زين البحرين مواصلة مبادرتها بالشراكة مع NIAD، وتجسد هذة المبادرة التي تتماشى مع استراتيجية زين للاستدامة إلى التزام زين بالاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية، وإحداث تأثير إيجابي حقيقي قابل للتطوير".





وأضاف "من خلال هذه النسخة قمنا بشمل عملاء زين بمجرد

تفعيل شريحة الإلكترونية (eSIM)، حيث سيساهم كل عميل في غرس

شتلة.. وتهدف هذة المبادرة أيضاً إلى تقليل استهلاك البلاستيك المرتبط بشريحة

(SIM)التقليدية وتوعية المجتمع مما يساهم في مستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركة عملائها".





وأوضح أن "زين" البحرين تدرك "أهمية الاستدامة البيئية وتلتزم دائماً بلعب دوراً إيجابياً في تعزيز التأثيرات البيئية والاجتماعية وتبني ممارسات مستدامة في مجمل عملياتها ،ومن خلال القيام بذلك، فإن عملاء زين البحرين لا ينضمون إلى صفوف المتقدمين تقنياً فقط، بل يساهمون في نمو شجرة ستكون رمزاً لالتزامهم بالاستدامة البيئية".