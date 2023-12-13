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السفير يوسف بوجيري يجتمع مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان

12/13/2023 8:08:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مع محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وذلك على هامش المشاركة في الحدث رفيع المستوى بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف.

وتم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة.

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