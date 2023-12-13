السفير يوسف بوجيري يجتمع مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مع محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وذلك على هامش المشاركة في الحدث رفيع المستوى بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف.
وتم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة.
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