وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل سفيرة جمهورية مصر بمناسبة تعيينها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في مكتبه بالوزارة، ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة تعيينها سفيرة لبلدها لدى مملكة البحرين.
ورحب
بالسفيرة المصرية، منوهًا بمدى عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده على الدوام من تطور مستمر في جميع المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية.
وجرى أثناء اللقاء استعراض أبرز مجالات التعاون المشترك في المجال العدلي وبحث سبل تعزيزه.
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