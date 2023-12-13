شركة ام تو بي فينتيك تستحوذ على شركة جولز 101 الرائدة في مجال الذكاء السلوكي للمعاملات

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- Panasian1) مومباي، 13 ديسمبر 2023: أعلنت ام تو بي فينتيك، أكبر شركة للبنية التحتية المصرفية الرقمية في آسيا والتي تدعم الطموحات الرقمية للبنوك والمقرضين وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من اللاعبين في مجال الخدمات المالية، اليوم عن استحواذها بملايين الدولارات على شركة جولز 101، الشركة الرائدة في مجال الذكاء السلوكي للمعاملات (TBI) في الهند وغيرها من المناطق الجغرافية.
طورت جولز 101، وهي شركة عمرها 7 سنوات وتشتهر بخبرتها في مجال الذكاء السلوكي للمعاملات، منصة تعمل على خوارزميات وتحليلات متقدمة توفر رؤى قيمة حول أنماط سلوك المعاملات للمستهلكين وتنسيق الإجراءات. يمكّن هذا الاستحواذ شركة ام تو بي فينتيك من الاستفادة من تقنية جولز 101 ودمجها بسلاسة في مجموعة الخدمات المالية الحالية.
من خلال الجمع بين البنية التحتية القوية لشركة ام تو بي فاينتك والتحليلات المتطورة لشركة جولز 101، تهدف الشركتان إلى إحداث ثورة في طريقة فهم المعاملات المالية وتحسينها.
تتيح تقنية الملكية الفريدة المبنية لخدمة استخبارات البيانات من خلال استغلال أفضل ما تقدمه الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للمؤسسات المالية الحصول على رؤى حول بياناتها يمكن تخصيصها لتسريع نمو أعمالها. وتمكن هذا النظام المتعدد الجوائز من توفير استخبارات فعّالة لحظيًا، كما تعزز منصات البيانات الشاملة للمؤسسات المالية لتغطية جميع جوانب رحلة العميل، بما في ذلك تعزيز التفاعل مع العملاء، وزيادة الإنفاق وبالتالي الحصول على حصة أكبر من المحفظة، والتسويق المتقاطع والتسويق الزائد لمنتجات جديدة، والتدخل في دورة حياة العميل، ومعالجة الخمول العميل، وأدوات التنبؤ لتقليل التنازل.
يعتبر هذا الاستحواذ بمثابة محفز لشركة ام تو بي لإضفاء درجة عالية من التخصيص على منتجاتها للخدمات المصرفية الرقمية لعملائها. بعد الاستحواذ، سيواصل فريق جولز 101 العمل على طرح قدرات بيانات جديدة، والاستفادة من منصة البيانات الضخمة الخاصة به لإنشاء المزيد من جوانب التخصيص في المنتجات المالية للعملاء في جميع أنحاء العالم.
تعمل شركة جولز 101 بالفعل مع شبكات الدفع والبنوك الرائدة في جميع أنحاء الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. على سبيل المثال، تعمل شركة جولز 101 مع العديد من البنوك الكبيرة في الهند وشبكات الدفع الرائدة عالميًا لبناء رؤى لتحقيق إنفاق أعلى من مجموعة من التجار من خلال منصة ميرشانت كونكت الخاصة بها. تعمل شركة جولز 101 أيضًا مع الشركة الرائدة في مجال الدفع الرقمي في الهند للمساعدة في توجيه التدخلات في بطاقات الائتمان والخصم لتحقيق نتائج أفضل بسرعة وفعالية وإرضاء العملاء.
تأسست شركة جولز 101 من قبل مجموعة من المخضرمين في قطاع الأعمال، بما في ذلك فيشام سيكاند (خريج كلية هارفارد للأعمال الذي أطلق العديد من الشركات الكبيرة الحجم، بما في ذلك بلات 5 والمنظمة الهندية للصحة التي استحوذت عليها أتينا المحدودة والولايات المتحدة الأمريكية(، وميلان نايك، وأنشومان باندي، وإيشانك جوشي، وأنوپام بهات. خلال مسيرة الشركة تم ترقية شيام ماهيشواري ونيكهيل راج ليكونوا مؤسسين مشاركين.
صرح مادو سودانان آر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ام تو بي فاينتك: "يشهد مجال تكنولوجيا البنوك العالمية تحولًا هائلاً فيما يتعلق بالاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في أهم المجالات مثل خدمة العملاء وإدارة المنتجات والمحافظ والمخاطر والامتثال. من المؤكد أن ذكاء البيانات سيجعل "النفط الجديد" يطور رؤى قابلة للتنفيذ ويمكن أن تحقق نتائج. نحن في ام تو بي فينتيك ملتزمون بتجميع القدرات التي ستوفر تجربة مصرفية شاملة من الجيل القادم لعملائنا، وجولز 101 هي قفزة كبيرة في طموحاتنا لتقديم قدرات بيانات متطورة. نحن على يقين من أن فيشام وميلان والفريق الأوسع في جولز 101 سيستفيدون من القيادة التي قاموا بإنشائها ويمكنهم الاستفادة من التآزر المتراكم على منصتنا."
فيشام سيكاند، الذي سيتولى دور قيادي في ام تو بي فاينتك وسيواصل بناء رؤية جولز 101، قال: "لطالما كنت متحمسًا لبناء نموذج أعمال مبتكر ومختلف مع كل شركة من شركاتي الناشئة. كانت رؤية جولز 101 تستند إلى نفس الأخلاقيات، حيث أردنا أن نقود رحلة التحول الرقمي للبنوك باستخدام أدوات الذكاء السلوكي للمعاملات والتشغيل التلقائي. إنها فوز للبنك والتاجر والعميل النهائي. منتجات ام تو بي فينتيك وثقافة الابتكار وفريق القيادة أثارونا للانضمام. نحن نؤمن بقابلية توسيع المنتج ومع ام تو بي ومنتجاتنا التكنولوجية الرائدة، نحن متحمسون لما يمكننا فعله في الساحة العالمية. أود أن أعرب عن امتناني لجميع المستثمرين وشركاء الأعمال والمستشارين وفريقي الذين قادوا هذه الرحلة".
أضاف ميلان نايك، المؤسس المشارك في جولز 101: "التناغم الاستراتيجي والمنتج العميق بين جولز 101 وام تو بي يجعل هذا الشراكة ذات مغزى. بالنسبة لي شخصيًا، لا شيء يمكن أن يكون أكثر إثارة من أن تتم الاستحواذ على المشروع الريادي الأول من قبل قائد صناعي مثل ام تو بي. مع ام تو بي، أرى جولز 101 تنمو بشكل رائع في السنوات القادمة".
وأضاف سمير بريج فيرما من شريك شركة نيكساس فيناتشر بارتنر: "قدمت جولز 101 نهجًا جديدًا تمامًا للخدمات المصرفية، حيث كان التركيز على الزبون ولكن من خلال البيانات والتكنولوجيا بشكل خالص. أتذكر بفخر كيف أننا أنهينا ورقة الشروط في ساعات قليلة من لقاء الشركة. أود أيضًا أن أؤكد قيمة تأسيس شركات راسخة ومستدامة. تعد جولز 101 مثالًا رائعًا على ذلك حيث قام المؤسسون بتقديم أمثلة حية حول كيفية إدارة الشركات على أساس قوي من القيم وروح الفريق. نعتقد أن ام تو بي وجولز 101 تشكلان مزيجًا قويًا جدًا ونحن متحمسون للانضمام إلى ام تو بي وأن نصبح جزءًا من رحلتهم".
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