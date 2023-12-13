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سيباستيان لوب يتطلع لتحقيق انتصار تاريخي في رالي داكار لفريق البحرين ريد إكستريم
نجم فريق البحرين ريد إكستريم يطمح إلى مواصلة تحطيم الارقام القياسية
في أكبر مغامرة في رياضة سيارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 ديسمبر 2023: يركز سيباستيان لوب على تحقيق فوز تاريخي لفريق البحرين ريد إكستريم في رالي داكار الذي يقام الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية، حيث يتطلع إلى تعزيز الإنجاز القياسي الذي حققه الفريق في نسخة الرالي مطلع هذا العام في يناير.
ويشارك لوب في رالي داكار مع ملاحه فابيان لوركين على متن سيارة برودرايف هانتر، وللمرة الرابعة مع فريق البحرين ريد إكستريم في رالي داكار الذي سينطلق في الخامس من يناير عام 2024، ويعتزم تحسين المركز الثاني الذي فاز به الفريق في النسختين الماضيتين من الرالي الذي يعد أضخم مغامرة في رياضة السيارات.
وكان طاقم فريق البحرين ريد إكستريم قد قدم أداءً مذهلاً بسيارة الفريق برودرايف هانتر في رالي داكار مطلع عام 2023، حيث حقق 50% من الانتصارات في المراحل وحطم الرقم القياسي في ستة انتصارات متتالية في المراحل.
وقال لوب: لقد حققنا بعض النتائج الجيدة مع برودرايف، لكن بالنسبة لي فإن رالي داكار هو هدفي. ولتحقيق الأفضل في المراحل الطويلة، سنعمل أنا وفابيان جنباً إلى جنب للحصول على السرعة والملاحة الصحيحة وتجنب المشاكل الميكانيكية.
وأضاف: ومع ذلك، يتضمن رالي داكار بعض "الأشياء الخفية" التي تطرأ في أي وقت، لذلك سنقوم بتجميعها معاً في المغامرة الضخمة التي يتميز بها هذا الرالي دائماً. وأنا أتطلع لذلك.
وبفوزه بتسعة ألقاب في بطولة العالم للراليات ومجموعة رائعة من الكؤوس والميداليات من سباق لومان مروراً بسباقات اكس جيمز وصولا إلى تورينج كارز، يظل لوب متحفزاً أكثر من أي وقت مضى حيث يتطلع إلى قيادة فريق البحرين ريد إكستريم لتحقيق أول انتصار في داكار.
ويشكل رالي داكار الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة لعام 2024، ويعتبر رالي داكار الخامس الذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويشكل اختبارا قاسيا لقدرة التحمل البشرية والهندسة التقنية.
ويقام الرالي على مدار أسبوعين، ويشتمل المسار الذي يبلغ طوله حوالي 8000 كيلومتر على 12 مرحلة، حيث يجتاز الرالي دروب المملكة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ويعود مرة أخرى ليصل إلى النهاية في ينبع على ساحل البحر الأحمر.
وقد وضع المنظمون دروبا شاقة عبر المسارات في الشمال حتى منطقة الربع الخالي الضخمة في الجنوب، حيث تغطي الكثبان الرملية مساحة بحجم فرنسا.
ويتضمن الحدث هذا العام مرحلة "كرونو 48 ساعة" طويلة جداً عند نقطة المنتصف، مع وجوب اجتياز مسافة 600 كيلومتر على مدى يومين عبر الكثبان الرملية، مع السماح بالخدمة فقط للسائقين والطواقم من شاحنات السباق التابعة لفريق البحرين ريد إكستريم في المخيم الليلي للرالي.
وبالنظر إلى البداية، قال ديفيد ريتشاردز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برودرايف: إذا عدت بعقارب الساعة إلى الوراء وفكرت عندما بدأنا هذا البرنامج مع البحرين، وتذكرت مقدار العمل الذي تم إنجازه في برنامج رالي ريد الخاص بنا، فإنني أقول إنني فخور جداً بما حققناه.
وستصل سيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر إلى بداية رالي داكار الرابع لها مع المزيد من التطويرات واستخدام الوقود المستدام لتشغيلها خلال المراحل في المملكة العربية السعودية.
ومع عدم إجراء تغييرات كبيرة على إعدادات محركها لاستيعاب الوقود الحيوي الناتج من النفايات الزراعية، ستقلص السيارة مرة أخرى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80٪ أقل من محرك V6 التوربيني المزدوج سعة 3.5 لتر خلال السباق.
انتهى
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