الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية يعتمد خطة العمل لعام 2024 لتعزيز صناعة المعارض العربية

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 13 ديسمبر، 2023:
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، الميزانية التقديرية وخطة عمل الاتحاد لعام 2024 والتي تتضمن عدداً من الأهداف من أبرزها العمل على استقطاب عضويات جديدة، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الخاصة بأعضاء الاتحاد، وعقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع المعارض، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع الجهات المنظمة للمعارض على المستوى العربي والعالمي، وتنظيم فعاليات متخصصة بهدف دعم الاقتصادات الوطنية والارتقاء بمستوى التبادل التجاري والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للعام 2023 الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة سعادة سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وقام بأمانة الاجتماع سعادة المستشار محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وبحضور حليم الأخرس نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي المكاتب الإقليمية، ورئيس لجنة المعارض الدكتور محمد الشريف ورئيس لجنة العلاقات الخارجية عماد ابنجلون والمدير التنفيذي للاتحاد آنا جرجي ديبه.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق، واستعراض آخر مستجدات عمل الاتحاد والإنجازات التي حققها خلال عام 2023، والفعاليات التي يعتزم تنظيمها خلال العام القادم ومن أبرزها معرض الصناعات العربية في كلا من الامارات والعراق، ومؤتمر صناعة المعارض في الوطن العربي، إلى جانب العمل على تفعيل المكاتب الإقليمية ولجان الاتحاد، واستكمال عضوية الجهات الحكومية، والمصادقة على عضوية المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في سورية، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من المقترحات والبرامج المدرجة ضمن الخطط الاستراتيجية للاتحاد، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعارض في الدول العربية.
مستقبل واعد
وأكد سعادة سيف محمد المدفع، أن قطاع المعارض في الوطن العربي يعد بمستقبل واعد ويحرص الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية على أن يكون جزء رئيسِ في صناعة هذا المستقبل عبر توسيع نطاق عمله وتطوير استراتيجيات وخطط عمل مبتكرة لتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية عبر بوابة قطاع المعارض، إلى جانب العمل على تعزيز التنسيق والتواصل مع كافة الجهات والمؤسسات الاقتصادية ومراكز المعارض في الوطن العربي، لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية والعمل على تعزيز زخم الفعاليات والمعارض المتخصصة، مشيداً بجهود أعضاء الاتحاد من ممثلي الدول العربية، وحرصهم الدائم على التواصل المستمر عبر الاجتماعات الدورية، التي من شأنها الخروج برؤى مشتركة حول تعزيز وتنمية صناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية.
تعزيز الجهود المشتركة
من جانبه أشار المستشار محمود يوسف الجراح إلى الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات لتوحيد الجهود العربية المشتركة لتعزيز صناعة المعارض في الوطن العربي والتي من أبرزها توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية معرض صفاقس الدولي والعمل المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، لتنمية وتطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في كافة الدولة العربية، وزيادة تنافسيته والنهوض المستمر به وفق أحدث الممارسات والمعايير التنظيمية العالمية، مشيراً إلى أن خطة عمل الاتحاد لعام 2024 تتضمن العديد من المبادرات والبرامج التي تساهم في تمكين الاتحاد من تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية والمتمثلة في دعم وتطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي، وإيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجهها هذه الصناعة بما يضمن استدامة القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي.
يشار إلى أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية هو أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويشارك في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد في نطاق جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية، ويهدف إلى المساهمة في تنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية.
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