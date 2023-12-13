‏وفاة رئيس نادي الهلال السابق الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير

توفي اليوم الأربعاء رئيس نادي الهلال السابق الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير.

وأعلن حساب تاريخ آل سعود نبأ وفاة الأمير في تغريدة نشرها على منصة "إكس" قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعًا في درجاته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

الجدير بالذكر أن الأمير بندر بن محمد كان الرئيس السابق لنادي الهلال السعودي، خلال الفترة من 1996 وحتى عام 2000، ولقب بالرئيس الذهبي للنادي لأن الزعيم حقق في عهده العديد من البطولات، منها دوري أبطال آسيا عام 2000، والدوري السعودي موسم 1998/1997، و3 بطولات آسيوية، وعدد من البطولات المحلية بينها كأس المؤسس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز