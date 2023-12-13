كأس العالم للأندية.. أرقام اتحاد جدة تبعث برسالة قوية إلى الأهلي

حقق اتحاد جدة السعودي، رقماً قياسياً تاريخياً في كأس العالم للأندية، بفضل سيطرته على مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي، التي فاز بها 0/3، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

وهدد اتحاد جدة مرمى أوكلاند في أكثر من مناسبة، وسدد لاعبو الفريق السعودي 30 تسديدة على مرمى الفريق النيوزلندي خلال الـ 90 دقيقة، منها 11 بين القائمين والعارضة.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن الاتحاد بات أول فريق في تاريخ كأس العالم للأندية يسدد 25 تسديدة أو أكثر في مباراة بالبطولة.

وسجل اتحاد جدة السعودي رقماً جديداً لأول مرة في ولاية مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بعد الفوز على أوكلاند سيتي، حيث حافظ لأول مرة على نظافة شباكه في مباراة تحت قيادة جاياردو، الذي تولى المهمة نوفمبر الماضي خلفاً للبرتغالي نونو سانتو، وجاءت نظافة شباك الاتحاد لأول مرة بعد 8 مباريات استقبل فيها العميد أهدافاً بغض النظر عن نتائجه.

وخرج اتحاد جدة السعودي دون أن يستقبل أهدافاً لأول مرة منذ فوزه بثلاثية نظيفة أيضاً على الفيحاء في دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، 31 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت، فاز الاتحاد على أبها 2/4، وأجمك أولماليك 1/2، والخليج 2/4، وسباهان أصفهان 1/2، وتعادل مع الاتفاق 1/1، وخسر أمام الشباب 0/1، والقوة الجوية 0/2، وضمك 1/2.

يذكر أن الاتحاد سيواجه الأهلي المصري الجمعة المقبل، في الدور الثاني من مونديال الأندية، على أن يتأهل الفائز لملاقاة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي.

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