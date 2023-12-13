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رغم توديع إشبيلية للمسابقة.. إنجاز تاريخي لراموس في دوري أبطال أوروبا

12/13/2023 8:00:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق الإسباني سيرخيو راموس مدافع إشبيلية، رقماً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا، رغم توديع فريقه للبطولة.

وكان إشبيلية سقط أمام مضيفه لانس بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل راموس هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 79، من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، رفع راموس رصيده إلى 17 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي مدافع آخر في تاريخ المسابقة.

وحل إشبيلية رابعاً في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطتين فقط، بينما تأهل أرسنال وآيندهوفن إلى دور الـ 16، وانتقل لانس للعب في الدوري الأوروبي.

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