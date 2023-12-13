منصور بن زايد يعزي في وفاة محمد بن غدير المنصوري

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن غدير بن سعيد المنصوري، وذلك إلى إخوانه راشد وسعيد وحمود وهزاع غدير وأبناء الفقيد، في مجلس الغدير في أبوظبي.
وأعرب سموه عن خالص التعازي لأسرة الفقيد.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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