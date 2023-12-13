منصور بن زايد يعزي في وفاة محمد بن غدير المنصوري

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن غدير بن سعيد المنصوري، وذلك إلى إخوانه راشد وسعيد وحمود وهزاع غدير وأبناء الفقيد، في مجلس الغدير في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص التعازي لأسرة الفقيد.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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