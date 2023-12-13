صلاح يكشف عن أفضل لحظاته في شهر نوفمبر

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، جائزة لاعب الشهر عن نوفمبر الماضي، وتعد هي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز فيها صلاح بجائزة لاعب الشهر بليفربول هذا الموسم.

وشارك صلاح مع ليفربول خلال نوفمبر الماضي في 5 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، وقال صلاح في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "من الجيد دائماً الفوز بتلك الجائزة، لكن أهم شيء الانتصار خلال المباريات وتسجيل الأهداف لصالح الفريق، هذا هو أهم شيء".

وعن لحظته المفضلة نوفمبر الماضي، قال صلاح: "مباراة مانشستر سيتي كانت لحظتي المفضلة، لأننا كنا متأخرين في النتيجة وأدركنا التعادل، لذا سأختار تلك المواجهة".

أما عن أفضل هدف له خلال نوفمبر، قال النجم المصري: "تسجيل الأهداف أمر جيد، لكن في ذلك الشهر سأختار صناعتي لهدف أرنولد ضد مانشستر سيتي".

وعن وصوله لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول، قال صلاح: "إنه شيء عظيم إحراز هذا العدد لنادي بحجم ليفربول، احتفلت به مع الفريق ومع عائلتي".

وأردف: "قلتها من قبل، يمكن أن نحقق أشياء مهمة خلال الموسم الجاري، يجب فقط أن نؤمن بأنفسنا، لكن يجب ألا نضغط أنفسنا، يجب فقط أن نواصل اللعب ونستمر في الفوز".

وأتم صلاح، قائلاً: "يجب أن نأخذ كل مباراة على حدة، الأسبوع الجاري يجب أن نركز على الدوري الأوروبي، ثم نفكر في مباراة مانشستر يونايتد".

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