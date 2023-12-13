تحديد موعد استئناف مباريات الدوري التركي

ستستأنف مباريات الدوري التركي لكرة القدم التي عُلّقت الاثنين بعد مباراةٍ بين أنقرة غوجو وريزه سبور بسبب الاعتداء على حكم، في 19 ديسمبر الجاري، بحسب ما أعلن الأربعاء رئيس اتحاد اللعبة.

وقال محمّد بويوكيكشي، رئيس الاتحاد الذي كان قد أعلن "تأجيل جميع الاجتماعات إلى أجل غير مسمّى" الثلاثاء، إن جميع البطولات ستُستأنف الثلاثاء المقبل.

وكانت مباريات الدوري قد عُلّقت إثر تعرّض الحكم خليل أوموت ميلر للاعتداء من قبل رئيس نادي أنقرة غوجو فاروق قوجة، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 مع ريزه سبور.

وأعلن قوجة استقالته من منصبه الثلاثاء، عقب حادثة الاعتداء، وأشار رئيس الاتحاد بويوكيكشي إلى إمكانية فرض عقوبات على أنقرة غوجو، ورغم إعلان استقالته، أصرّ قوجة أنّ فريقه تعرّض للغش من قبل الحكم ميلر.

وقال قوجة في بيان للنادي: "مهما كان حجم الظلم أو مدى الخطأ الذي ارتكبه (الحكام)، فلا شيء يمكن أن يضفي الشرعية أو يفسر العنف الذي ارتكبته، أعتذر لمجتمع الحكام التركي والجمهور الرياضي وأمتنا".

وقام قوجة، المرشّح المحتمل لرئاسة بلدية العاصمة، بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم على وجهه في أرض الملعب بعد المباراة، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.

وقال الحكم في بيان "لكمني فاروق قوجة تحت عيني اليسرى، فسقطت أرضاً، وفيما كنت على الأرض ركلوني على وجهي وأجزاء أخرى من جسمي".

وتابع: "قال قوجة لي ولزملائي الحكام، سأقضي عليكم، وتوجّه إلي مباشرة قائلاً، سأقتلك".

وتصدرت الحادثة كافة العناوين في الصفحات الأولى من أبرز الصحف التركية، وأدت حادثة الاعتداء إلى ردود أفعال رياضية وسياسية واسعة حيث أدان أيضاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو ما حدث.

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