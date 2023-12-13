مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في دبي يستقبل نحو 11 ألف سفينة خلال عام 2023

استقبل مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بدبي نحو 11 ألف سفينة خشبية منذ بداية العام 2023، محملة بأكثر من 1.3 مليون طن متري من البضائع والمواد الاستهلاكية وهو ما يؤكد تضافر جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نحو تعزيز المكانة الريادية لإمارة دبي كمركز بحري تجاري عالمي من الطراز الأول.

وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة تسهم بشكل مباشر في تطوير بيئة التجارة والأعمال في دبي تأكيداً لمكانتها كمركز عالمي متميز يستقطب كافة قطاعات التجارة عبر مختلف منافذ الإمارة، مشيراً إلى سعي مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية إلى دعم أجندة دبي الاقتصادية "D33"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للسنوات العشر المقبلة، كذلك دعم جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

واستطرد سعادته قائلاً: "يتولى مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية مسؤولية تنظيم دخول وخروج السفن الخشبية وجميع العمليات المرتبطة بها، ويعمل على تبنّي عدد من المبادرات التي تساعد في تسريع وتيرة تخليص المعاملات بالتعاون مع شركاء النجاح من السلطات المختصة في الدولة، وفي مقدمتهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وجمارك دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية (دبي بي وورلد) إضافة إلى مجموعة من شركات الشحن والتخليص بهدف تقديم خدمات رفيعة المستوى بالتعاون مع الشركاء المعنيين".

وأشار سعادته إلى حرص مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية على عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية مع التجّار والمستثمرين وملّاك السُفن الخشبية لمناقشة سبل تطوير التجارة، ووضع المقترحات وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجههم خلال تواجدهم في دبي.

خفض الوقت

وفي هذا السياق، أكد سعادة محمود أمين خوري، المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، أن أبرز إنجازات مكتب الوكيل الملاحي يتجسّد في النجاح في خفض الوقت المُستغرق في تحميل وإنهاء إجراءات السفينة من 40 يوماً في السابق إلى نحو 3 أيام فقط حالياً، الأمر الذي أسهم في تحقيق زيادة تقدر بنحو 10% في عدد السفن التي تم استقبالها مقارنة بالعام الماضي، ما يعزّز من مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة العالمية.

وأضاف خوري: "حرصاً على تسريع وتيرة حركة السفن الخشبية لتمكين القائمين عليها من القيام برحلات متعددة بدلاً من رحلة واحدة شهرياً، نجحنا في خفض عدد ساعات انتظار خروج السفن الخشبية من 8 - 10 ساعات إلى 30 دقيقة للإبحار خارج الإمارة، ما أسهم في زيادة حركة تدفق السفن بدلاً عن الانتظار في منطقة الانتظار (المخطاف)، كما يمكن للتجار الآن مناولة البضائع داخل وخارج السفن بسهولة من خلال تقديم جميع التسهيلات لتنسيق عمليات الإبحار قبل 72 ساعة من وصول السفن".

وأوضح خوري أن مكتب الوكيل الملاحي يعمل على ضمان مرونة وانسيابية حركة دخول وخروج السفن عبر خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية حيث يقوم مكتب الوكيل الملاحي بإنهاء إجراءات حجز الرصيف وإبلاغ البحّارة لتجهيز بضائعهم للتصدير أو الاستيراد، مضيفاً أن مكتب الوكيل الملاحي يعكف على رعاية مصالح السفن الخشبية في دبي والتأكد من سلامة البحارة العاملين عليها وتلبية كافة احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم في الإمارة، وذلك ضماناً لسعادة وولاء المتعاملين وبما يواكب التوجهات الحكومية في تقديم أفضل نوعيات الخدمات عالية الكفاءة والجودة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أطلقت "مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية" في عام 2020 ليتولى مهمة الإشراف على السفن الخشبية وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة تواجدها في مياه إمارة دبي.

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