قرصنة حساب السيدة البرازيلية الأولى روزانجيلا دا سيلفا على «إكس»

نددت زوجة الرئيس البرازيلي، روزانجيلا دا سيلفا، المعروفة باسم «جانجا»، بما اعتبرته هجمات «بغيضة»، بعد اختراق حسابها على منصة إكس (تويتر سابقاً) لفترة وجيزة نشر خلالها قراصنة معلوماتية رسائل مهينة تنطوي على كراهية للنساء.

وحظر حساب السيدة الأولى البرازيلية الذي يتابعه أكثر من 1.2 مليون مستخدم، بناءً على طلب الشرطة الفيدرالية التي فتحت تحقيقاً.

وعلق الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا على إكس قائلاً: «شكراً لجميع مظاهر التضامن مع شريكة حياتي، التي تعرضت لهجمات ذكورية على هذه الشبكة الاجتماعية».

وأضاف «النساء هن الضحايا الرئيسيات للجرائم الافتراضية ولا يمكن أن نتسامح مع حوادث من هذا النوع».

وعلقت «جانجا» عبر حسابها على «إنستغرام» قائلة «لقد وصلت الهجمات البغيضة وغير المحترمة التي أعاني منها يومياً إلى مستوى جديد»، مضيفة «لقد اخترق حسابي على إكس، ونشرت رسائل معادية للنساء وعنيفة ضدي لدقائق بدت كأنها لا تنتهي».

وكانت «جانجا» (57 عاماً) حاضرة بقوة خلال الإطلالات العامة لرئيس الدولة، ودعت إلى مكافحة خطاب الكراهية وكراهية النساء على شبكات التواصل الاجتماعي.

وحذرت من أن «النساء في جميع أنحاء البرازيل يقعن ضحايا لهجمات ذكورية على الشبكات»، ما قد «يؤدي إلى اعتداءات جسدية أو جرائم قتل نساء».

ووجه عدد كبير من الشخصيات السياسية لها رسائل تضامن، ولا سيما الوزيرات في الحكومة، مثل وزيرة الشعوب الأصلية، سونيا غواخاخارا، أو أنييل فرانكو، وزيرة المساواة العرقية.