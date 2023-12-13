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تايوان تطالب أمريكا بمساعدتها في حماية البنوك من القرصنة

12/13/2023 8:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يوفر النظام المالي التايواني الدعم لاقتصاد الجزيرة عالي التقنية الذي تبلغ قيمته 760 مليار دولار، لكنه يعاني من ضعف قدرته على التصدي لعمليات القرصنة المتقدمة، مما يثير المخاوف من حدوث السيناريو الأسوأ وهو التعرض لهجوم إلكتروني صيني شامل يدفع العملة وأسواق المال التايوانية إلى دائرة الفوضى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مسؤولي الحكومة التايوانية والمؤسسات المالية في تايبيه يجرون مشاورات مع خبراء أمن المعلومات من وزارة الخزانة الأمريكية ويتعاونون مع شركة الأمن السيبراني الأمريكية سيم سبيس كور لإجراء عمليات محاكاة لهجمات إلكترونية والتصدي لها بهدف تعزيز القدرات الدفاعية لتايوان على مواجهة الهجمات الإلكتروني.

وبحسب تقديرات شركة تيم تي 5 للاستشارات فإن عدد الهجمات الإلكترونية التي تتم برعاية دولة زاد بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية. علاوة على ذلك قال الباحثون في شركة الأمن السيبراني فورنت نت إن تايوان شكلت حوالي 55% من مليارات التهديدات ببرامج الكمبيوتر الخبيثة التي تم رصدها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الحالي.

وذكرت وزارة الشؤون الرقمية في تايوان أن أغلب الهجمات تركز على سرقة المعلومات الحساسة، في حين يزيد عدد الهجمات وفقاً للأحداث الجيوسياسية.

على سبيل المثال أثناء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايبيه في أغسطس 2022، ارتفع عدد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها تايوان بمقدار 23 مرة عن الذروة السابقة.

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