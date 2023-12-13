مكتوم بن محمد: نثمِّن ثقة العالم المتجددة في الإمارات

أكد

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، استمرار الإمارات

في العمل على ترسيخ الاستدامة كأسلوب حياة وفكر اقتصادي مستمرة برؤية قيادتنا الرشيدة وشراكاتنا العالمية لتنعم أجيالنا القادمة بمناخٍ مستقر وأرضٍ تزدهر فيها الحياة.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "مع اختتام أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28)، نثّمن ثقة العالم المتجددة في الإمارات، ونشكر فريق العمل الذي قدّم أفضل نسخة للمؤتمر واستطاع تحقيق قفزات واسعة في تنسيق الجهود العالمية للحفاظ على كوكبنا من مخاطر التغير المناخي والتي توّجت باتفاق الإمارات التاريخي الذي يعدّ نقلةً نوعيةً في مسار العمل المناخي العالمي".

وأضاف سموه: "عملنا في هذا المجال مستمر ومتنامٍ، والتزاماتنا تجاه ترسيخ الاستدامة كأسلوب حياة وفكر اقتصادي مستمرة برؤية قيادتنا الرشيدة وشراكاتنا العالمية لتنعم أجيالنا القادمة بمناخٍ مستقر وأرضٍ تزدهر فيها الحياة".