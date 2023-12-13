ضاحي خلفان يشن هجوما لاذعا على نتنياهو: مكانه الصحيح في السجن

MENAFN - Khaberni) خبرني -هاجم نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورأى أن "مكانه الصحيح هو السجن"، وذلك بسبب العمليات الإسرائيلية على غزة ردا على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها حركة "حماس" ضد مناطق ومدن إسرائيلية.

وقال خلفان على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "لكي يحقق نتنياهو انتصارا ساحقا على حماس ويحقق أهدافه فإن عليه ان يقتل نساء وأطفال غزة جميعا".

وتابع نائب رئيس شرطة دبي: "المكان الصحيح لنتنياهو هو الاعتقال في السجون الإسرائيلية هذا مهووس سفك دماء.. وضحاياه من الإسرائيليين ليس بقليل"، على حد قوله.

وأردف خلفان: "نتنياهو أصبح مكروها لدى الرأي العام الغربي والشرقي...كل سنوات حكمه سنوات سفك دماء ووحشية لم يعرفها التاريخ الحديث"، حسب قوله.