مركز مناظرات قطر ومعهد الجزيرة للإعلام يتطرّقان لموضوع "مناصرة حقوق الإنسان في أوقات الحرب"

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الحلقة النقاشية الأخيرة من سلسلة "واحة الحوار" تجمع الصحفيين معًا لبحث التحديات التي تفرضها الرقابة بسبب الحرب على غزة
الدوحة - مركز مناظرات قطر
شكل موضوع دور وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الدفاع عن حقوق الإنسان محور نقاشات الحلقة الأخيرة من سلسلة "واحة الحوار" التي نظمها مركز مناظرات قطر بالشراكة مع معهد الجزيرة للإعلام.
عُقدت الجلسة تحت عنوان "مناصرة حقوق الإنسان في أوقات الحرب" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، وقد جمعت صحفيين مرموقين وشخصيات مؤثرة بارزة لمناقشة التحديات التي تفرضها الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وهذه الجلسة هي الثامنة ضمن سلسلة "واحة الحوار" التي أطلقها مركز مناظرات قطر بهدف تعزيز حرية التعبير والنقاش البناء لمواجهة أبرز القضايا التي تواجهها المجتمعات.
أدار جمال الشيال، مدير المحتوى الاستراتيجي في القطاع الرقمي في الجزيرة، الجلسة التي شارك فيها الصحفيين شون كينج وزينة عقل، إلى جانب المؤثر أحمد حسام وتادهج هيكي، كوميدي وممثل وكاتب وموسيقي.
وعلقت الدكتورة حياة معرفي، المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر، قائلة: "يمكن للشباب أن يحدثوا فارقًا من خلال البقاء على علمٍ بما يحدث حول العالم، والمشاركة في حوارات بناءة مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، والانضمام إلى مجموعات المناصرة، والاستجابة لدعوات المبادرة والتحرّك، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال أصواتهم وآرائهم."
وتابعت: "تسلط منصة واحة الحوار الضوء على القضايا الراهنة الحرجة من خلال استضافة حواراتٍ حقيقية مع خبراء محليين ودوليين لتوفير بديل للمحتوى المضلل المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي. ولدى مركز مناظرات قطر إيمانٌ قوي بأهمية استضافة مثل هذه المناقشات الشفافة المتجذرة في التفكير النقدي والتي ندعو إليها من خلال برامجنا".
وناقش المشاركون في الجلسة مدى قدرة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في عصرٍ تراجعت فيه ثقة الجمهور في القيم العالمية والقوانين الدولية.
من جانبه، قال جمال الشيال: "يحصل الكثير من الأشخاص على معلوماتهم من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعني أن المؤثرين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين يتحملون الآن مسؤولية تصحيح السرديات وزيادة الوعي ومكافحة الدعاية المظللة، خاصة في الوقت الذي تحدث فيه جرائم واسعة النطاق ضد الإنسانية".
كما ناقش المشاركون قدرة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي على مناصرة حقوق الإنسان بشكل فعال في ظروفٍ يُراقب فيها المحتوى الإخباري خلال أوقات الأزمات.
وفي معرض حديثه عن الوضع الراهن في غزة، علق شون كينج قائلاً: "يعتقد البعض أحيانا أن لا أحد يكترث بما يحدث لبعض الشعوب، ولكن جميعنا لدينا من يُبلغ أصواتنا ويعرّف بقضايانا. هناك بعض الأمم التي لا تنجح في إيصال أصواتها، ولكن الفلسطينيين تمكنوا من إظهار إنسانيتهم وكرامتهم للعالم بأكمله، وأيضا مدى ثبات إيمانهم وصعوبة حياتهم اليومية. لدينا جميعًا الآن لمحة عما تعنيه الحياة اليومية في غزة".
وأضاف: "شعرت أنه من واجبي كإنسان غير فلسطيني، وغير مسلم، وأميركي غير عربي، أن أدافع عن الفلسطينيين".
من جانبها، قالت زينة عقل: "لقد قامت وسائل الإعلام الكبرى بنشر نفس السيناريو على مدى الخمسين عامًا الماضية، حيث كانت إسرائيل هي الضحية وتحتفظ بجميع النضالات لنفسها، لكنها لم تتحدث أبدًا عن النضال الفلسطيني".
بالإضافة إلى ذلك، ناقش المتحدثون أهمية الجهود المستمرة لمواجهة حالات الخطاب العنصري والكراهية والتحريض مع ضمان قدرة الأفراد على التعبير عن أفكارهم بحرية.
جديرٌ بالذكر أن منصة "واحة الحوار" تستخدم في الأوقات الحرجة لإيصال أصوات قادة المجتمع، مثل مناصري الشباب، بالإضافة إلى الخبراء المخضرمين في مختلف القضايا. وتوفر الجلسات مساحة للمتحدثين للتفاعل مع مجتمع المناظرات والجمهور العام لفهم القضايا الرئيسية بشكل أعمق. لمعرفة المزيد عن منصة واحة الحوار تفضل بزيارة
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