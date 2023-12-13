«هنكل بولي بت» الدمام تحقق إنجازاً بارزاً مع أول مركز تصنيع دائري بالكامل في المنطقة

(MENAFN
- SEC Newgate) الدمام، المملكة العربية السعودية، 13 ديسمبر 2023: حققت «هنكل بولي بت» الدمام عملية دائرية كاملة لمواد النفايات في موقع التصنيع الخاص بها في الدمام في المملكة العربية السعودية. ويمثل هذا الإنجاز أول استخدام دائري كامل لمواد نفايات الإنتاج لشركة هنكل في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يؤكد التزام الشركة طويل الأمد بالاستدامة والابتكار.
قد قاد فريق الموقع حلاً متطورًا لتعزيز العمليات الدائرية، مما أدى إلى إعادة تدوير وإعادة استخدام نفايات الإنتاج في عملية التصنيع. وسيؤثر ذلك على مئات الأطنان المترية من النفايات سنويًا، مع توليد 700 طن متري من النفايات في عام 2022 وحوالي 600 طن متري في عام 2023.
علق سايمون أولمان، نائب رئيس العمليات وسلسلة التوريد في هنكل في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "إن عملية إعادة تدوير نفايات الإنتاج الدائرية بالكامل في الدمام تضع معيارًا جديدًا للاستدامة في مناطق الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن فخورون بأن نكون في طليعة الممارسات الدائرية، بما يتماشى مع أهداف هنكل العالمية للاستدامة. كما يشكل هذا المشروع الرائد نموذجًا لمناطق الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز التزام هنكل بمستقبل أكثر خضرة واستدامة."
من جهته،قال ديميتري كوزاك، رئيس قسم الاستدامة والأداء البيئي في شركة هنكل للمواد اللاصقة: "إن الحاجة الملحة لمعالجة التغير المناخي تقع في مقدمة اهتمامات شركة هنكل، وقد أظهر فريقنا في «هنكل بولي بت» الدمام براعة في رسم مسار جديد نحو تحقيق الأهداف الدائرية لإعادة تدوير النفايات. ونطمح إلى أن تشكل هذه الخطوة المبتكرة موجة سباقة، مما تخلق تأثيرًا مضاعفًا في مناطق الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها، للمساعدة في التقدم في إدارة النفايات نحو اقتصاد أكثر استدامة."
في نظام الحلقة المغلقة الجديد، تخضع نفايات الإنتاج لعملية طحن وتجانس دقيقة، مما يضمن تنقية وتوحيد وجودة المنتجات في موقع «هنكل بولي بت» الدمام.
على الصعيد العالمي، تهدف استراتيجية هنكل للاستدامة إلى تحقيق عمليات إيجابية مناخيًا بحلول عام 2030. ويعد نجاح المنشأة في الدمام بمثابة شهادة على التزام هنكل بتحقيق التدوير الدائري، مما يساهم في تحقيق هدفها التالي وهو جعل جميع المواقع الصناعية العالمية إيجابية مناخيًا خلال سبع سنوات القادمة. وتخطط الشركة لتوفير 100% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة، وتطبيق أحدث التقنيات للطاقة الحرارية، وتحقيق الاستخدام الدائري للمياه في مواقع التصنيع الرئيسية.
يأتي هذا أيضًا كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها شركة هنكل لتقنيات المواد اللاصقة لتحسين طرق التخلص من النفايات. ففي الوقت الحالي، حققت 85% من جميع مواقع تصنيع المواد اللاصقة لديها "صفر" نفايات إلى مكب النفايات. وتعمل هنكل، بهدف تقليل التأثير على البيئات المحلية، على ضمان توفير مواقع التصنيع الرئيسية للمياه وإعادة استخدامها من خلال تحسين العملية ومعالجة مياه الصرف الصحي.
بينما تتبنى هنكل التحدي المتمثل في أن تصبح إيجابية للمناخ بحلول عام 2030، فإن إنجازاتها تشير إلى خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لدعم تجديد الكوكب، ومساعدة المجتمعات على البقاء وأن تكون شريكًا موثوقًا به في بناء غد أكثر استدامة.
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