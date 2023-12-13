باب القصر يستقبل موسم الأعياد بسلسلة من العروض والتجارب الذوقية الفاخرة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: دعا فندق باب القصر، وجهة الضيافة الفاخرة التي تحتل موقعًا متميزًا في قلب العاصمة أبوظبي، ضيوفه للاستمتاع بطيفٍ واسع من العروض والتجارب الذوقية المُعدّة خصيصًا احتفاءً بموسم الأعياد، حيث سيكونون على موعد مع أجواء احتفالية مميزة تتجلى فيها بهجة الأعياد.
أشهى مأكولات العيد في روزماري لاونج
شاي الظهيرة الاحتفالي: يمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء العيد الدافئة باحتساء كوب من شاي الظهيرة الاحتفالي مع تشكيلة مميزة من حلويات العيد الشهية وذلك من الساعة 3:00 عصرًا وحتى الساعة 7:00 مساءً، بسعر 249 درهم إماراتي للشخص الواحد.
الديك الرومي الجاهز: يمكن للضيوف استكشاف روعة إقامة وليمة فاخرة لأهلهم وأحبائهم بالعيد دون أن يتعبوا أنفسهم بالطهي والتحضير، وذلك من خلال عرض الديك الرومي الجاهز الذي يتوفر مع جميع توابعه بسعر 499 درهم إماراتي (5/6 كغم) أو 699 درهم إماراتي (7/9 كغم). يشترط الطلب المسبق قبل مدة لا تقل عن 72 ساعة من الموعد المرغوب.
يتوافر العرضان السابقان في الفترة ما بين 16 و26 ديسمبر.
احتفالات العيد في أرتيزان كيتشن
عشاء ليلة عيد الميلاد: في ليلة عيد الميلاد الموافق 24 ديسمبر ما بين الساعة 7:00 مساءً والساعة 12:00 منتصف الليل، يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة ذوقية مميزة تتمثّل ببوفيه فاخر يضمّ أشهى المأكولات العالمية، مع منصة خاصة بالديك الرومي، وكعكة حطبة الميلاد (Yule Log) وغيرها الكثير. كما سيحظون بزيارة خاصة من بابا نويل، وذلك بأسعار تبدأ من 299 درهم إماراتي للشخص الواحد (تشمل المشروبات العادية)، و599 درهم إماراتي للشخص الواحد (تشمل المشروبات الفاخرة).
برنش رأس السنة: يدعو أرتيزان كيتشن ضيوفه لاستهلال عامهم الجديد مستمتعين ببوفيه فاخر يضمّ تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية الشهية، وستكون هذه التجربة الذوقية المميزة مصحوبة بالعروض الترفيهية الحية والمباشرة، وذلك في 1 يناير 2024، من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا، بأسعار تبدأ من 299 درهم إماراتي للشخص الواحد (تشمل المشروبات العادية)، و499 درهم إماراتي للشخص الواحد (تشمل المشروبات الفاخرة).
برنش عيد الميلاد الأرثوذكسي: في 7 يناير 2024، يمكن للمحتفلين بعيد الميلاد الأرثوذكسي الاستمتاع ببوفيه فاخر يضمّ طيفاً واسعاً من المأكولات العالمية الشهية، مع منصة خاصة بالديك الرومي، وكعكة حطبة الميلاد (Yule Log)، إضافة إلى زيارة خاصة من بابا نويل، وذلك بأسعار تبدأ من 299 درهم إماراتي للشخص الواحد (تشمل المشروبات العادية)، و499 درهم إماراتي للشخص الواحد (تشمل المشروبات الفاخرة).
برنش عيد الميلاد في حديقة باب القصر
في 25 من ديسمبر الجاري، سيقيم فندق باب القصر فعالية برنش حصرية بمناسبة عيد الميلاد وستتضمن الفعالية بوفيه عالمي فاخر يحمل طابع العيد، بالإضافة إلى منصة خاصة بالديك الرومي، وكعكة حطبة الميلاد (Yule Log)، وبالطبع زيارة حصرية من بابا نويل. كل ذلك وأكثر بأسعار تبدأ من 399 درهم إماراتي للشخص الواحد (تشمل المشروبات العادية)، و599 درهم إماراتي للشخص الواحد (تشمل المشروبات الفاخرة)، و199 درهم إماراتي للشخص الواحد (من عمر 5 سنوات إلى 12 سنة) وبالمجّان للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.
احتفال رأس السنة في روزماري لاونج
يدعو روزماري لاونج ضيوفه لاستقبال العام الجديد برفقة أهلهم وأحبائهم مقدمًا لهم قائمة طعام مميزة على طراز المشاركة العائلية وذلك في 31 من ديسمبر الجاري من الساعة 10:00 ليلًا وحتى الساعة 3:00 بعد منتصف الليل، بأسعار تبدأ من 499 درهم إماراتي للشخص الواحد (تشمل المشروبات العادية)، و699 درهم إماراتي للشخص الواحد (تشمل المشروبات الفاخرة)، يمكن الحجز من خلال دفعة غير مُستردّة على الحساب قيمتها 20%.
عشاء ليلة رأس السنة الاحتفالي في حديقة باب القصر الشاطئية
في ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجاري، يدعو فندق باب القصر ضيوفه للاستمتاع بعشاءٍ احتفالي منقطع النظير يتمثل ببوفيه عالمي فاخر مصحوب بسلسلة من العروض الترفيهية الرائعة والتي تشمل عرض الدي جيه، والمغني، والراقصة الشرقية وكل ما يلزم لجعل هذه الليلة ذكرى لا تنسى، وذلك بأسعار تتراوح ما بين 599 درهم إماراتي و 799 درهم إماراتي للشخص الواحد شاملاً كمية غير محدودة من المشروبات الفاخرة والمشروبات الخاصة بالمطعم ومشروبات العنب والكوكتيل، و299 درهم إماراتي للشخص الواحد للأطفال من عمر 5 سنوات إلى 12 سنة، وبالمجّان للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.
فريش بيزل
يمكن للضيوف اختتام العام الحالي واستقبال العام الجديد بتجربة تناول الطعام في الظلام والتي تتضمن وجبة مؤلفة من 3 أقسام من قائمة الطعام الغامضة، وذلك في 31 ديسمبر الجاري من الساعة 7:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 ليلًا بأسعار تبدأ من 399 درهم إماراتي للشخص الواحد (شامل المشروبات العادية).
وتعليقًا على عروض الفندق الاحتفالية المميزة، قال السيد إلياس سعد، مساعد المدير التنفيذي مسؤول إدارة الأغذية والمشروبات لدى فندق باب القصر: "نؤمن في فندق باب القصر، بأهمية صنع ذكريات مليئة بالسعادة والفرح لتصبح قصصًا تتناقلها الأجيال. وفي موسم الأعياد هذا العام، صمّمنا تجاربنا الذوقية الاحتفالية على نحوٍ مميز للارتقاء بتجارب الأعياد وإضفاء المزيد من السحر عليها كي تظل عالقةً في قلوب ضيوفنا".
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