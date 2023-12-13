شركة "ينسن بروداكشن" تستضيف حفل تسمية سفينة جديدة في الأحواض الجافة العالمية

(MENAFN
- Edelman) سنغافورة؛ 13 ديسمبر 2023 - أعلنت شركة "ينسن بروداكشن" “Yinson Production” رسمياً عن تسمية أحدث إضافة إلى أسطولها، وهي سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة "أتلانتا" ، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في الأحواض الجافة العالمية بدبي يوم 13 ديسمبر الجاري، بحضور السيدةالراعية ماريا إدواردا بيسوا، مديرة موقع أتلانتا العائم لتخزين وتفريغ الإنتاج؛ إلى جانب السيد فليمنج جرونيجارد، الرئيس التنفيذي لشركة "ينسن بروداكشن" ؛ والسيد ديسيو أودوني، الرئيس التنفيذي لشركة إينوتا إنيرجيا إس.إي. (إينوتا)؛ والسيد سكوت بينديكسن، مدير مشروع سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة "أتلانتا" لدى شركة "ينسن بروداكشن" ، ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العُليا لشركتي "ينسن بروداكشن" و"إينوتا".
وتصل الطاقة الإنتاجية لوحدة أتلانتا العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج إلى 50 ألف برميل نفط يومياً، بينما يبلغ الحد الأقصى لسعة تفريغ المخزون 1,251,000 برميل. وتحتوي السفينة على محطة لمعالجة إدارة الكربون، والتي تستخدم غاز الوقود لإخماد خزان الوقود بما يحد بشكل ملحوظ من انبعاثات غاز الشعلة من خلال نظام الشعلة المغلقة. وتأتي المحطة في إطار الجهود التي تبذلها شركة "ينسن بروداكشن" للحد من الانبعاثات الكربونية، وتكريساً لدورها في صدارة جهود إزالة الكربون بشكلٍ مستدام من قطاع حلول تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة وصولاً لتحقيق الحياد المناخي.
ووقع الطرفان خطاب النوايا لسفينة تخزين وتفريغ الإنتاج "أتلانتا" في ديسمبر 2021، وتلاه توقيع العقود الثابتة فيما يتعلق بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب والتشغيل والصيانة لمدة عامين مبدئياً، مع توفير خيار الشراء لشركة "ينسن بروداكشن" في فبراير 2022. واستخدمت الشركة في يوليو 2023 خيارها لشراء سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة "أتلانتا" العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج بعقد ثابت للتخديم والتشغيل والصيانة لمدة 15 عاماً (مع خيار تمديد لمدة 5 أعوام)، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1,981 مليار دولار أمريكي، وتمويل المشروع بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
وتسير عمليات الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب في وحدة أتلانتا العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج بخطى ثابتة، مع توقعات بإبحار السفينة خارج حوض بناء السفن في الربع الأول من عام 2024 واستقبال أول دفعة من النفط في الربع الثاني من العام ذاته. وستتوجه السفينة فور اكتمالها إلى حقل أتلانتا في حوض سانتوس قبالة السواحل البرازيلية.
وستكون سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة "أتلانتا" ثاني الأصول الثلاثة التي تعتزم شركة "ينسن بروداكشن" نشرها في البرازيل؛ بينما ما تزال الوحدة الثالثة التي خصصتها الشركة للبرازيل قيد الإنشاء في الصين مع توقعات بإبحارها نحو حقل جوبارت في الربع الأول لعام 2024.
وتعليقاً على هذا الحدث، قال جرونيجارد: "يعود الفضل في التقدم الثابت الذي حققناه في مشروع سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة "أتلانتا" إلى التزامنا الراسخ في تنفيذ المشاريع، وخبرات فريقنا وتفانيه، فضلاً عن الدعم المستمر من عملائنا والجهات المعنية. ونعرب عن تقديرنا لثقة شركة إينوتا بنا من خلال منح عقد المشروع لشركة "ينسن بروداكشن" ونؤكد التزامنا بتعزيز إمكانية الوصول إلى إمدادات الطاقة المستقرة وميسورة التكلفة في أمريكا الجنوبية".
وبدوره، قال السيد سكوت بينديكسن: "نفخر بالحفاظ على سجلنا الخالي من الحوادث بعد استكمال حوالي 7 ملايين ساعة عمل على سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة "أتلانتا". كما نؤكد التزامنا بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، ونحرص على المضي قدماً بخطى ثابتة في هذا المشروع مع إقتراب موعد إبحار السفينة نحو البرازيل. وحقق التعاون مع شركة إينوتا في هذا المشروع نتائج ملموسة عززت الحضور القوي لشركة "ينسن بروداكشن" في المنطقة".
ومن جهته، قال السيد أودوني: "تسير المرحلة الأولى من مشروع تجهيز سفينة أتلانتا بسرعة للتزود بأول دفعة من النفط خلال عام 2024. ويعد تعديل السفينة لخدمات الإنتاج والتخزين والتفريغ علامة فارقة هامة بالنسبة لشركة إينوتا. وقمنا بتطبيق العديد من الأنشطة لتحقيق هذا الهدف. ويعزز نظام التطوير الميداني الكامل ريادة شركة إينوتا بين الشركات المستقلة في تنفيذ مشروع المياه العميقة. وتمتلك سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة "أتلانتا" العديد من الحلول والابتكارات الهندسية للحد من كثافة الانبعاثات الكربونية. ويوضح هذا المشروع الدور الإيجابي لقطاع النفط والغاز ضمن حدوده التشغيلية بمنتهى المسؤولية والسلامة والكفاءة".
وبدوره، قال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "تسرنا مواصلة العمل على إعادة ترميم وتحويل وتمديد العمر الافتراضي للسفينة العائمة التي أطلق عليها اسم أتلانتا للتخزين والتفريغ والإنتاج. ونؤكد قدرة السفينة على الإبحار لفترة طويلة في البرازيل دون الحاجة إلى أي صيانة. ويمثل حفل التسمية علامة بارزة أخرى في هذا المشروع واسع النطاق لشركة الأحواض الجافة العالمية، بما في ذلك تصنيع وتركيب 3,000 طن من الهياكل. وحققنا حتى الآن أعلى مستويات من الأمان، وكلنا ثقة بأن هذا الرقم سيزداد عند إبحار السفينة ".
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