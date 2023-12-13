«ريسيت» تتعاون مع «مسماك العقارية» للحد من استهلاك الطاقة

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 13 ديسمبر 2023: أعلنت "ريسيت"، الشركة الرائدة في مجال حلول توفير الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة "مسماك العقارية" تشمل أبراج "رمال" السكنية في منطقة الجداف بدبي، إذ يشكل هذا التعاونٌ الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الاستدامة ومنح زخم إضافي للتنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.
وبموجب هذه الشراكة ستوظف في المشروع، المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من العام 2024، خبرات "ريسيت" الغنية وحلولها الفاعلة لإجراء إصلاحات شاملة لأنظمة تكييف الهواء وأحواض السباحة في البرجين اللذين دخلا نطاق الخدمة في عام 2019، ويضُمان 336 شقة سكنية. وسيسهم هذا التحديث في تقليل استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل على نحو كبير، وبالتالي بلوغ أهداف الشركة في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة بنسبة 18%، من خلال خفض استهلاك الكهرباء، مع استرداد قيمة التكلفة خلال فترة زمنية تقارب العامين تقريباً.
وفي هذا السياق، قال فريدريك كانتين، المدير العام لشركة ريسيت: " يُشكل تعاوننا المشترك مع "مسماك العقارية" خطوة مهمة نحو بُلوغ هدفنا الرئيسي في تحقيق وفورات مالية تزيد على 15 مليون درهم لعملائنا في دولة الإمارات على مدار الـعام القادم. وتُجسد هذه الشراكة التزامنا الثابت بالسعي لدعم الاستدامة والارتقاء بكفاءة الطاقة، خاصة مع تزايد المخاوف العالمية بشأن تغير المناخ، والارتفاع المُطرد للطلب على الحلول المبتكرة لتوفير الطاقة. ونعتز بما تقدمه شركتنا من عروض مصممة خصيصاً لتحقيق نتائج ذات جدوى تجارية قابلة للتطبيق، ما يعكس التزامنا ببناء مستقبل أكثر استدامة للمنطقة."
من جانبه، قال جاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مسماك العقارية: "نلتزم في مسماك العقارية بالتميز، ونُولي المشاريع، التي تعود بوفورات كبيرة وفوائد طويلة الأجل على المستثمرين والعملاء، جُل تركيزنا واهتمامنا. وستتتيح لنا شراكتنا المميزة مع "ريسيت" تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة في أبراج "رمال" السكنية، ومنحنا الفرصة للإسهام في جهود الاستدامة التي تبذلها دولة الإمارات، وكذلك تحقيق فوائد مالية لأصحاب المصلحة، والمساعدة في بناء مستقبل مُستدام يحافظ على البيئة."
تسعى شركة "ريسيت"، التي تتخذ من أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، لتقديم حلول متكاملة ومبتكرة للطاقة وتوفير تقنيات المياه المستدامة للمباني والبنى التحتية، وتعود ملكية أسهمها إلى "الشركة العالمية القابضة" و"التحالف من أجل الاستدامة العالمية". تمتاز الشركة بتصميمها لمجموعة شاملة من الحلول التي تلبي احتياجات عملائها بما في ذلك وضع تدابير فاعلة لتوفير الطاقة في مجالات المياه والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة وأنظمة إدارة المباني. وقد أسهمت مشاريعها في خفض ما معدله 25% من تكاليف الكهرباء و50% من تكاليف المياه سنوياً.
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