أثر مضاعف: كيف يسهم "تحدي دبي للياقة" في تغيير نمط الحياة من أجل مستقبل أفضل

(MENAFN
- Tales & Heads) بقلم أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة
لن يحتاج أي شخص شهد الأجواء المذهلة لفعالية "تحدي دبي للجري" برعاية ماي دبي، التي أقيمت في 26 نوفمبر الماضي، بمشاركة 226,000 عدّاء في شارع الشيخ زايد عند شروق الشمس، لدليل إضافي لإقناعه بقوة هذه الفعاليات المجتمعية، حيث عمت الأجواء النابضة بالحياة ومشاعر العمل الجماعي والصداقة الحميمة، وقد كانت مؤثرة للغاية في الجميع.
كما كانت رؤية أكثر من 35,000 مشارك في "تحدي دبي للدراجات الهوائية" برعاية دي بي ورلد، إضافة إلى 1,000 مشارك في أول فعالية لـ "تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً" في حتا، برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من المشاهد الرائعة والمؤثرة أيضاً. وقد كانت كل فعالية مليئة بالمشاركين المتحمسين، الذين اندمجوا مع الحركة المجتمعية والبيئة الفريدة التي كانوا فيها. فإذا تمكنا من العمل على استدامة الأجواء والطاقة التي ولدتها هذه الفعاليات، فسنكون قد حققنا نجاحاً كبيراً، ووصلنا إلى الهدف المنشود الذي أُطلق من أجله "تحدي دبي للياقة".
ابتكر فريق "تحدي دبي للياقة"، والذي اختتمت دورته السابعة منذ أيام، بالتعاون مع الشركاء مزيجاً لا مثيل له من الفعاليات، حيث تضمن ثلاث قرى للياقة البدنية، منها "مركز الجري والدراجات الهوائية" و"مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية" برعاية هيئة الطرق والمواصلات، و26 مركزاً للياقة البدنية، وثلاثة فعاليات ضخمة للياقة البدنية، وآلاف الحصص التدريبية والأنشطة الرياضية والفعاليات، وقد حققت الدورة رقماً قياسياً بمشاركة 2.4 مليون شخص على مدار الثلاثين يوماً. كما تم تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة غينيس المتعلق بأكبر عدد من الجنسيات التي حضرت تمرين "هيت" (HIIT) من خلال "أضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدّة" من أديداس وليز ميلز.
ولكن الهدف الحقيقي من "تحدي دبي للياقة" هو الاستمرار في ممارسة الأنشطة الرياضية بعد انتهاء التحدي، حيث تمثل التجربة الخاصة والأنشطة البدنية في حد ذاتها مجرد نقطة انطلاق لمستقبل أكثر نشاطاً وصحة وتماسكاً للمجتمع بالكامل، ما يمهد الطريق لتحقيق رؤية دبي في أن تصبح أفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة.
ممارسة التمارين الرياضية تعزز الإنتاجية
ينبغي أن ترتبط التمارين الرياضية بمكان العمل، فهناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن التمارين الرياضية تعمل على تحسين الإنتاجية. ورغم أن منح الأولوية للصحة البدنية يمثل التركيز الرئيسي لـ "تحدي دبي للياقة"، فإنه يجب أيضاً تقدير تأثيره الإيجابي على كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم. وكشفت الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن ممارسة الرياضة لها تأثير كبير على التركيز. وأوضحت الدراسة أن التمارين الرياضية تعزز النوم بشكل أفضل، ما يؤدي إلى زيادة الطاقة والحيوية في العمل. إضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى أن النشاط البدني يزيد من كفاءة معالجة المعلومات ويعزز الانتباه والتركيز، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة مستويات الإبداع.
أجرت شركة "ألسوب وألسوب" (Allsopp & Allsopp)، وهي شركة عقارية مقرها في دبي، أبحاثها الخاصة التي توافقت مع هذه النتائج. وتمت دعوة الشركة بأكملها للمشاركة في "تحدي دبي للياقة" هذا العام، حيث شارك أكثر من 60 بالمئة من موظفيها. وكانت النتائج رائعة حقاً، خاصة عند فحص أداء الموظفين الموجودين ضمن قائمة أكثر 30 موظفاً مشاركاً في "تحدي دبي للياقة". وقد حقق هؤلاء الموظفون زيادة كبيرة بنسبة 41 بالمئة، في المتوسط، في الإيرادات خلال "تحدي دبي للياقة" مقارنة بأي شهر آخر في العام 2023. إضافة إلى ذلك، حقق الموظفون الثلاثة الأوائل زيادة في الإيرادات بنسبة 365 بالمئة و287 بالمئة و277 بالمئة على التوالي، مقارنة بأي شهر آخر خلال السنة. وتعتبر هذه النتائج المتميزة بمثابة مصدر إلهام للشركات الأخرى لتعزيز ممارسة الرياضة بين موظفيها، حيث أن ممارسة الرياضة لها فوائد لا تعد ولا تحصى.
الحفاظ على النشاط في دبي من أجل تعزيز مستويات السعادة
أثبتت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحفز إطلاق الإندورفينات، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب. ومن خلال تشجيع الأفراد على الالتزام بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، وتحويل دبي بأكملها إلى صالة ألعاب رياضية مفتوحة من أجل مساعدتهم على تحقيق هذا الالتزام، يهدف "تحدي دبي للياقة" إلى تحفيز الناس على ممارسة التمارين الرياضية، مما يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية وتعزيز تقدير الذات وزيادة الشعور العام بالصحة والعافية. كما أن تحسين الحالة المزاجية يمثل حافزاً إضافياً لمواصلة ممارسة الرياضة، ما يمكن تحقيقه بشيء بسيط مثل المشي لمدة 10 دقائق. ومن منظور أوسع، سيكون لزيادة مستويات سعادة الأفراد تأثير إيجابي على المجتمع ككل.
حركة مجتمعية قوية
يعد "تحدي دبي للياقة" انطلاقة لرحلة تحويلية توحد الأفراد في التزام مشترك بتعزيز الصحة العافية، ويجسد منهج دبي المتمثل في دمج اللياقة البدنية الشاملة في المجتمع، وتحفيز الشغف باللياقة البدنية وتشجيع الناس على إجراء تغييرات طويلة الأمد في نمط حياتهم من شأنها أن تعود بالنفع عليهم لسنوات قادمة. ونأمل أن يشعر المشاركون بأنهم أكثر لياقة، ونريدهم أيضاً أن يستلهموا الفوائد الواسعة لهذه الحركة المجتمعية القوية. وسيؤدي هذا الالتزام بالنشاط اليومي إلى تحسين الصحة العامة، وسيساعد كذلك في بناء بيئة ترسخ قيم العمل الجماعي وتعزز فرص الترابط وتحسن الحياة الاجتماعية وتعود بالنفع على الأفراد والمجتمع على حد سواء.
تحفيز التحولات الصحية وبناء مرافق جديدة للياقة البدنية
شارك أكثر من 10 ملايين شخص في "تحدي دبي للياقة" منذ إطلاقه في العام 2017. وعلى مدى السنوات السبع الماضية، ساهم "تحدي دبي للياقة" في عددٍ لا يُحصى من التحولات في مجال اللياقة البدنية وجودة الحياة، فقد أثر بشكلٍ إيجابي على حياة الكثيرين وحفّزهم. ومنذ انطلاقته، شهد زيادة مطردة في الاهتمام والمشاركة، حيث ارتفع عدد المشاركين المسجلين بنسبة 206 بالمئة من 786 ألف مشارك في الدورة الأولى في العام 2017. كما ارتفع عدد المشاركين في "تحدي دبي للجري" من 70,000 عدّاء في الدورة الأولى في العام 2019 ليصل إلى 226,000 عدّاء في العام 2023، فيما ارتفع عدد المشاركين في "تحدي دبي للدراجات الهوائية" من 20,000 في العام 2020 ليصل إلى 35,000 في دورة هذا العام.
وتتميّز دبي بكونها المدينة الوحيدة في العالم التي تقدم فعاليات وأنشطة للياقة البدنية بهذا الحجم لمدة شهر كامل، وهي متاحة للجميع بشكل مجاني في جميع أنحاء الإمارة، الأمر الذي أدى بدوره إلى تحقيق نمو ملحوظ في المرافق والفعاليات الرياضية في المدينة. ومنذ إطلاق "تحدي دبي للياقة"، شهدنا إنشاء عدد كبير من مراكز اللياقة البدنية الحديثة ومناطق التمرين في الهواء الطلق، ومسارات واسعة للجري وركوب الدراجات الهوائية، مما يجعل دبي وجهة للياقة البدنية متاحة للجميع وبتكلفة معقولة.
إضافةً إلى ذلك، يلقى "تحدي دبي للياقة" دعماً كبيراً من الشركاء في كل من القطاعين الحكومي والخاص، ما يؤكد على روح التعاون التي يعززها التحدي. ومن خلال الرؤية المشتركة المتمثلة في بناء مجتمع أكثر صحة، تساعد هذه الشراكات في تعزيز رسالة التحدي لتحفيز الأفراد على إعطاء الأولوية لصحتهم ولياقتهم البدنية والتمتع بمستقبل أكثر صحة للمجتمع ككل.
شكر وتقدير لجميع المشاركين
وبالنظر إلى كل ما تحقق خلال "تحدي دبي للياقة" هذا العام، أود توجيه الشكر لـ 2.4 مليون مشارك التزموا بمنح الأولوية لصحتهم لمدة 30 يوماً، حيث يعتبر التزامهم الراسخ قدوة للجميع ويحفز الآخرين على الانطلاق في رحلة اللياقة البدنية التحويلية الخاصة بكل منهم، كما يعزز تغيير الفكر الجماعي على مستوى المجتمع نحو الصحة والعافية.
والآن، وبعد انتهاء التحدي، أحث الجميع على الحفاظ على النشاط ومواصلة التقدم للأمام في مهمتنا لجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.
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