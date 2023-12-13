الأرجنتين تخفض قيمة العملة الوطنية 50%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي أمس الثلاثاء خفض قيمة العملة الوطنية أكثر من 50% من قيمتها، ليصبح الدولار أكثر من 800 بيزو.
وترمي هذه الخطوة لإرساء الاستقرار في الاقتصاد الذي يعاني من تضخم مزمن ومديونية عامة ضخمة وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا الخفض في إطار سلسلة إجراءات "طارئة" أعلن عنها وزير الاقتصاد لويس كابوتو وتشمل تقليص الدعم الحكومي للوقود والنقل.
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