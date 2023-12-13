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الأرجنتين تخفض قيمة العملة الوطنية 50%

12/13/2023 7:28:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي أمس الثلاثاء خفض قيمة العملة الوطنية أكثر من 50% من قيمتها، ليصبح الدولار أكثر من 800 بيزو.
وترمي هذه الخطوة لإرساء الاستقرار في الاقتصاد الذي يعاني من تضخم مزمن ومديونية عامة ضخمة وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا الخفض في إطار سلسلة إجراءات "طارئة" أعلن عنها وزير الاقتصاد لويس كابوتو وتشمل تقليص الدعم الحكومي للوقود والنقل.




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