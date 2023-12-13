إحباط في واشنطن من تصريحات نتنياهو الأخيرة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- سلطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الضوء على إحباط واشنطن المتزايد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب طريقته في إدارة حرب غزة وخطابه المناهض للسلطة الفلسطينية، ونقلت عن مصادرها قولهم إن إدارة بايدن مقتنعة أن بنيامين نتنياهو يستغل هذه الحرب لمصالح انتخابية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولَين أمريكيَّين أن إدارة بايدن مقتنعة بشكل متزايد بأن نتنياهو بدأ إجراء“حملة انتخابية” مع تصعيد رئيس الوزراء خطابه ضد السلطة الفلسطينية.

وقال أحد المسؤولين اللذين تحدثا للصحيفة العبرية شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن "هذا ليس نهجًا على مستوى الحكومة. إنه صادر بشكل أساس من رئيس الوزراء، وهو أمر مثير للاهتمام”.

وعلقت "تايمز أوف إسرائيل" قائلة "يبدو أن ربط دوافع نتنياهو بالمصالح السياسية بدلًا من المصالح الأمنية يكشف عن الإحباط المتزايد في واشنطن تجاه رئيس الوزراء".

وترى الصحيفة العبرية أن السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس تعد إحدى النقاط الخلافية بين نتنياهو وواشنطن، ففيما يواصل الأول توجيه الانتقاذات للسلطة" أوضحت واشنطن أن وجود هيئة حاكمة موحدة لكل من الضفة الغربية وغزة سيمكّن الفلسطينيين من التفاوض بشكل أفضل على حل الدولتين مع إسرائيل".

وأضافت أنه ولمدة شهر تقريبًا بعد هجوم السابع من أكتوبر" تجنّب نتنياهو أي ذكر للسلطة الفلسطينية في تصريحاته العلنية، وركّز بدلًا من ذلك على هدفي الحرب الرئيسين وهما القضاء على حماس وإعادة الرهائن من غزة.

وقد دعمت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأهداف، في حين ضغطت على إسرائيل لبدء التخطيط لمن سيحكم القطاع بعد الحرب، وأوضحت بشكل متزايد أنها ترغب في أن تتولى السلطة الفلسطينية القيادة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في الـ15 من أكتوبر أنه“يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية. يجب أن يكون هناك طريق إلى الدولة الفلسطينية”، فيما شدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت لاحق على ضرورة“إعادة تنشيط” السلطة الفلسطينية، التي تعاني من ضائقة مالية ولا تحظى بشعبية محلية، قبل العودة إلى غزة، وأنه ستكون هناك حاجة إلى قوات دولية أو عربية لإدارة غزة في هذه الأثناء.

ولكن نتنياهو - وفق الصحيفة العبرية- استبعد الفكرة الأخيرة بحلول العاشر من نوفمبر، وأخبر مجموعة من رؤساء البلدات الحدودية الجنوبية أن إسرائيل لن تسّلم غزة للقوات الدولية، واستأنف بعدها مهاجمة السلطة الفلسطينية في أكثر من مناسبة.

وعدّدت الصحيفة العبرية المرات التي هاجم فيها نتنياهو السلطة الفلسطينية، من بينها نشره لتغريدة في الـ6 من ديسمبر قال فيها إن السلطة الفلسطينية لن تسيطر على غزة طالما هو على رأس الحكومة،" وبعد يومين قال إن السلطة الفلسطينية ليست الحل”.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين اللذين تحدثا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "اقتباسات مماثلة تسربت أيضًا إلى وسائل إعلام عبرية في وقت سابق من هذا الشهر؛ ما عزز الاعتقاد في واشنطن بأن نتنياهو يخوض“حملة انتخابية”.

وأكدت الصحيفة أن المسؤول الأمريكي الثاني الذي تحدّثت إليه "وافق على هذا التوصيف، وأشار إلى أن نتنياهو كان الوزير الإسرائيلي الوحيد في حكومة الحرب الذي هاجم السلطة الفلسطينية علنًا".

وردًّا على انتقادات نظرائه الأمريكيين، قال مسؤول من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن إدارة بايدن تتأثر أيضًا بحملة الانتخابات الرئاسية الوشيكة. في المقابل لم تتم الدعوة إلى أي انتخابات في إسرائيل، رغم توقع المحللين عودة الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع في عام 2024 مع الاستياء الواسع النطاق من حكومة نتنياهو، تقول الصحيفة.

وتابعت أن المسؤول الإسرائيلي " ادعى أن اقتراب الانتخابات الأمريكية لعام 2024 دفع واشنطن إلى مضاعفة الخطاب العام بشأن حماية المدنيين في غزة، رغم التصريحات الأكثر دقة في السر، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لمنع إلحاق الضرر بغيرالمقاتلين.



